Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi El Emeği Pazarı Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi El Emeği Pazarı Açılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi El Emeği Pazarı Açılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde yer alan El Emeği Pazarı, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergilemek için Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önü ile Atatürk Parkı'nda stant açıyor.

27.06.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde yer alan, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergilediği El Emeği Pazarı, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önü ile Atatürk Parkı'nda stant açıyor.

Denizlili kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlamasına zemin hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi El Emeği Pazarı, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önü ile Atatürk Parkı yanındaki yürüyüş yolunda stant açıyor. 26-27 Haziran'da Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önünde stant açan kadınlar, 28-29 Haziran'da ise Atatürk Parkı yanında bulunan yürüyüş yolunda ürünlerini sergileme imkanı bulacak. 18 yıldan buyana ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini El Emeği Pazarı'nda açtıkları stant ile satma imkanı bulacak. El Emeği Pazarı'nda takılar, iğne oyaları, deri tasarımlar, tel kırma, örgü çeşitleri, ev aksesuarları, bez bebek, sabun ve yüzlerce değişik ürün yer alıyor.

"Kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor"

El Emeği Pazarı Başkanı Derya Köseler Topal, Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile böyle bir imkana kavuştuklarını belirterek, birçok kadının El Emeği Pazarı'nda aile ekonomisine katkı sağladığını anlattı. Daha önce İncilipınar Kapalı Pazaryeri ve Bayramyeri Meydanı'nda stant açtıklarını ifade eden Topal, bundan sonra Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önü ile Atatürk Parkı yanında bulunan yürüyüş yolunda stant açacaklarını belirterek, "Tüm halkımızı sergilerimizi gezmeye davet ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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