Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'de Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı

Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nde görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanlar Kurban Bayramı öncesi "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi" sevinci yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kamu görevlilerini kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS) Kurban Bayramı öncesi imzalandı. Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm-Yerel-Sen) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokole, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Tüm-Yerel-Sen Denizli Şube Başkanı Özkan Karakaya katıldı. Tüm-Yerel-Sen Denizli Şube Başkanı Özkan Karakaya, sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı ile yanlarında oldukları için Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, SDS'nin Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'de görev yapan kamu çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek, "Şehrimize ve bizimle birlikte çalışan tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Gönlümüzden çok daha iyisi geçiyor ama malum belediyemizin içerisinde bulunduğu mali durum ortada. Bizim de vicdanımız elvermedi. Bugüne kadar yüzde 80 olarak uygulanan SDS'yi yüzde 110'a çıkardık. Kamu emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmemek adına attığımız adım hayırlı uğurlu olsun. Bizimle beraber yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımızın bunun bilincinde olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir müjde de işçilere

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu konuşmasında bir müjde de Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilere verdi. Başkan Çavuşoğlu, "İşçi kardeşlerimizin maaşlarında da bir iyileştirmeye gideceğiz. Artık Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehrine hizmet eden bütün kardeşlerimizle beraber daha güzel bir Denizli'yi oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu ve Karakaya, SDS'yi imzaladı. - DENİZLİ