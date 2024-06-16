Denizli Çal ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekonomi

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde çöp döküm alanından başlayarak ormanlık alan ve ekili arazilere sıçrayan yangının tamamen söndürülmesinin ardından zarar tespit çalışmalarına başlandı.

Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ndeki çöp döküm sahası olarak kullanılan alanda, önceki gün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kontrol altına alına aşamasına gelmiş iken şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın Akkent, Hançalar ve Süller mahallesindeki ormanlık alanların yarı sıra ekili arazilere de sıçradı. Havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına, mahalle sakinleri de traktör ve kepçelelerde destek verdi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin koordineli çalışması neticesinde yangın 11 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, orman sahasının yanı sıra arpa ve buğday ekili tarım arazileri de zarar gördü. Bölgede hasar tespit ve yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalara başlandığını ve sahadaki işlemlerinin en kısa sürede bitirileceği öğrenildi. - DENİZLİ