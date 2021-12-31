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Denizli'de dolmuş ücretlerine zam - Son Dakika

Denizli'de dolmuş ücretlerine zam

31.12.2021 18:06
Denizli'de dolmuş ücretlerine zam

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş ücretlerine, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş ücretlerine, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Alınan yeni bir kararla birlikte 1 Ocak'dan itibaren Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçesi genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş hatlarında zamlı tarife uygulanacak. Buna göre 3 lira 50 kuruş olan sivil tarifesi 4 lira 50 kuruş, 2 lira 75 kuruş olan öğrenci tarifesi ise 3 lira 50 kuruş olarak uygulanmaya başlanılacak. - DENİZLİ

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Merkezefendi, Pamukkale, Denizli, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de dolmuş ücretlerine zam - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Denizli'de dolmuş ücretlerine zam - Son Dakika
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