Denizli\'de Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Büyük Zarar Verdi

Ekonomi

Denizli'de Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör, kentte etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinin büyük hasar gördüğü Acıpayam ilçesinde inceleme yaptı. Başkan Güngör, ekili ve dikili ürünlerde yüzde 80 oranında zarar oluştuğunu ifade etti.

Denizli'de etkili olan dolu yağışı Acıpayam İlçesine bağlı Akalan, Pınaryazı, Köke ve Aliveren Mahallelerin de ekili tarım arazilerinde büyük hasara neden oldu. Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör'de AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı İsmail Akyol, Akalan Mahalle Muhtarı Ahmet Çakmaklı ile birlikte dolunun büyük zarar verdiği tarım arazilerinde inceleme yaptı. Bölgedeki çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten İl Başkanı Güngör, "Dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı sebebiyle başta Akalan mahallesi olmak üzere Pınaryazı, Köke ve Aliveren mahallelerinde tarım arazilerinde büyük zarar meydana geldi. İl ve ilçe tarım müdürlüklerine bağlı ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmasına devam ediyor. Zararın boyutu önümüzdeki günlerde tam olarak ortaya çıkacaktır. Maalesef çiftçimizin zararı çok büyük. Akalan Mahallemizde, kavun karpuz ve biber üreticilerinin zararları var. Tekrar dolu zararından etkilenen ilçemize mahallelerimize, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bu tür afetlerden şehrimizi ülkemizi korusun" dedi.

"Ürünlerin yüzde 80'i zarar gördü"

Tarım alanlarında meydana gelen zararı açıklayan İl Başkanı Güngör, 'Akalan Mahallesi'nde dün saat 16.30 civarı ve sonrası süreçte meydana gelen dolu yağışından dolayı, yapılan ön inceleme sonucunda üreticimizin 10 bin 750 dekar ekili ve dikili tarım alanlarındaki karpuz, kavun, biber, haşhaş, ceviz, bağ, hububat ve nohut ürünlerinde yüzde 80oranında dolu zararı meydana gelmiştir. Aliveren Mahallesi'nde de dolu yağışından dolayı, yapılan ön inceleme sonucunda üreticimizin 865 dekar ekili ve dikili tarım alanlarındaki biber, haşhaş, hububat, ceviz, kiraz, silajlık mısır ve nohut ürünlerinde yüzde 80 oranında dolu zararı meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ