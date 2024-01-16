Denizli\'de Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başvuruları Başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'ne daha önce stant açmamış olan kadın girişimciler için başvurular başladı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'ne daha önce stant açmamış olan kadın girişimciler için başvurular başladı. Daha önce stant açmamış girişimci kadınlar ile Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kontenjanla sınırlı festivalde yer almak isteyen girişimci kadınlar başvurularını Sanat Merkezi'nden yüz yüze yapabilecek.

Girişimci kadınlara her zaman destek olacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadınlarımızın; mutlu, huzurlu ve sosyal olduğu bir ilçe için çalışmalar gerçekleştirdik. Kültürden sanata, spordan eğitime birçok alanda faaliyetlerde bulunduk. 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'mize daha önce stant açmamış olan girişimci kadınlarımız için başvuruları başladı. Birbirinden keyifli etkinliklerin olduğu festivalimiz ile hem kadınlarımıza destek oluyor hem de bir arada olmalarını sağlayarak sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ