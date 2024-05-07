Denizli\'de İhracata Yönelik Kekik Yetiştiriciliği Eğitimleri Tamamlandı

Ekonomi

Denizli'de İhracata Yönelik Entegre ve Kontrollü Kekik Yetiştiriciliği (EKÜY) Projesi kapsamında çiftçilere verilen eğitimler tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "İhracata Yönelik Entegre ve Kontrollü Kekik Yetiştiriciliği (EKÜY) Projesi" kapsamında 2024 yılı çiftçi eğitimleri Tavas Nikfer, Kale Kayabaşı, Pamukkale Kurtluca ve Buldan Türlübey Mahallelerinde yapıldı.

Toplantılarda Ziraat Yüksek Mühendisi Şahin Şentürk tarafından "İhracata Yönelik Entegre ve Kontrollü Kekik Yetiştiriciliği (EKÜY) Projesi" hakkında sunum yapıldı. Daha sonra sektörün mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözüm yollarına ilişkin sektör temsilcileri ve üreticilerin görüşleri alındı. Özellikle AB Ülkeleri tarafından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan PA (Pirolizidine Alkaloidleri) kontaminasyonunun önlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. - DENİZLİ