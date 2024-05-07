Denizli'de İhracata Yönelik Kekik Yetiştiriciliği Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de İhracata Yönelik Kekik Yetiştiriciliği Eğitimleri Tamamlandı

Denizli\'de İhracata Yönelik Kekik Yetiştiriciliği Eğitimleri Tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'İhracata Yönelik Entegre ve Kontrollü Kekik Yetiştiriciliği (EKÜY) Projesi' kapsamında Denizli'de çiftçilere verilen eğitimler tamamlandı. Toplantılarda sektör temsilcileri ve üreticilerin görüşleri alınarak, AB Ülkeleri tarafından uygulanmaya başlanan PA kontaminasyonunun önlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

07.05.2024 16:48
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Denizli'de İhracata Yönelik Entegre ve Kontrollü Kekik Yetiştiriciliği (EKÜY) Projesi kapsamında çiftçilere verilen eğitimler tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "İhracata Yönelik Entegre ve Kontrollü Kekik Yetiştiriciliği (EKÜY) Projesi" kapsamında 2024 yılı çiftçi eğitimleri Tavas Nikfer, Kale Kayabaşı, Pamukkale Kurtluca ve Buldan Türlübey Mahallelerinde yapıldı.

Toplantılarda Ziraat Yüksek Mühendisi Şahin Şentürk tarafından "İhracata Yönelik Entegre ve Kontrollü Kekik Yetiştiriciliği (EKÜY) Projesi" hakkında sunum yapıldı. Daha sonra sektörün mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözüm yollarına ilişkin sektör temsilcileri ve üreticilerin görüşleri alındı. Özellikle AB Ülkeleri tarafından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan PA (Pirolizidine Alkaloidleri) kontaminasyonunun önlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de İhracata Yönelik Kekik Yetiştiriciliği Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de İhracata Yönelik Kekik Yetiştiriciliği Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
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