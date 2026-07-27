Denizli'de İlk Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de İlk Karpuz Hasadı Başladı

Denizli\'de İlk Karpuz Hasadı Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acıpayam'da Şerafettin Tay, 5 dönümlük tarlasından 6 ton karpuz hasadı yaptı. Dolu zararı %30.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde sezonun ilk karpuz hasadı heyecanı başladı. Yaklaşık 20 yıldır kavun ve karpuz üreticiliği yapan Şerafettin Tay, 5 dönümlük arazisinde yetiştirdiği ilk etap ürünlerinden 6 ton rekolte elde ederken, yaşanan dolu afeti ve yükselen maliyetlere dikkat çekti.

Denizli'nin tarımsal üretimiyle öne çıkan ilçelerinden Acıpayam'da, yaz mevsinin en çok beklenen lezzetlerinden karpuzun ilk hasadı gerçekleştirildi. Dodurga Mahallesi'nin İnönü mevkisindeki 5 dönümlük tarlasına 25 Nisan'da AT, Hermanos ve Davut Bey cinsi karpuz fidelerini diken üretici Şerafettin Tay, 3 aylık emeğin ardından ürünlerini toplamaya başladı. İlk etapta tarladan çıkarılan 6 ton karpuz, tüccarlar aracılığıyla iç piyasaya sunuldu. Hava şartlarının olumlu seyretmesi halinde hasadın ağustos ayı sonuna kadar süreceğini belirten Tay, sabahın erken saatlerinde başlayan mesainin kavurucu sıcaklar bastırmadan tamamlandığını ifade etti.

Dolu yağışı yüzde 30 kayba yol açtı

Karpuzun ardından temmuz ayı sonunda kavun hasadına da başlayacaklarını dile getiren üretici Tay, bölgedeki hava şartlarının üretimi zorlaştırdığını söyledi. Haziran ayında etkili olan dolu yağışının rekolteyi vurduğunu belirten Tay, "Dolu yağışı hem kavun hem karpuzda leke oluşturdu. Görüntüsü bozulan ürünleri pazara gönderemiyoruz, zararlı olanları ayırıp tarlada bırakıyoruz. Yaklaşık yüzde 30 oranında ürün kaybımız oluştu. Doğal afetler üreticiyi her geçen yıl daha fazla zorluyor" dedi.

Girdi maliyetlerindeki artışın da bel bükmeye devam ettiğini vurgulayan Tay, "Nisan ayında fidelerin tanesini 76 liradan aldık. Sulama, gübre, ilaç, mazot ve işçilik giderleri eklenince üretim çok maliyetli hale geliyor. Karpuzu tarladan kilogramı 8 TL'den, kavunu ise 30 TL seviyesinde satıyoruz" diye konuştu.

Lezzetinin sırrı kar suyu ve gece-gündüz sıcaklık farkı

Dodurga kavun ve karpuzunun kendine özgü aromasıyla rakipsiz olduğunu savunan Şerafettin Tay, "Mahallemizde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok yüksek, bu da lezzete doğrudan yansıyor. Ayrıca tarımsal sulamada dağlardan gelen kar suyunu kullanıyoruz. Bir kez tadan ertesi yıl yine bizim ürünümüzü arıyor" diye konuştu.

Sadece tarlada tüccar beklemediğini, fırsat buldukça ürünlerini kamyonete yükleyerek çevre pazarlarda doğrudan tüketiciyle buluşturduğunu ekleyen Tay, Dodurga lezzetini tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Acıpayam, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de İlk Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
Trump’ın talimatı sonrası İran’dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk Trump'ın talimatı sonrası İran'dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk
İran’dan Ukrayna’ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 14:52:24. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de İlk Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.