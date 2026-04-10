Denizli'de İstilacı Türlere Geçit Yok

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Denizli'de gerçekleştirdiği petshop denetimlerinde, 14 papağan ile bulundurulması yasaklı istilacı türler kapsamında değerlendirilen 150 kırmızı yanaklı su kaplumbağası ele geçirdi.

Paylaşımda yasak türlere geçit verilmediğine işaret edilerek, ekiplerce gerçekleştirilen petshop denetimlerinde, gerekli belgeleri bulunmayan 1 sevda ve 13 sultan papağanı ile bulundurulması yasaklı istilacı türlerden 150 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konulduğu ifade edildi.

Paylaşımda ilgili mevzuat kapsamında işletme sahiplerine idari para cezası uygulandığı ve hayvanların koruma altına alındığı kaydedildi.