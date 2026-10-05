İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu\'na Bahçeli\'den destek: Yalnız değilsin

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde patlak veren "Hakemler Dosyası"ndaki iddiaların ardından istifaya davet edilen TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir destek geldi.

BAHÇELİ'DEN ÇİÇEKLİ DESTEK JESTİ

Spor kamuoyunda son günlerde artan eleştirilerin ve istifa çağrılarının hedefi haline gelen Hacıosmanoğlu'na bir çiçek gönderen MHP lideri Devlet Bahçeli, sürecin ortasında TFF Başkanı'nın yanında olduğu mesajını verdi. Bahçeli'nin gönderdiği çelengin üzerinde yer alan nota şu ifadeler yazıldı:

"Başarı dileklerimle, yalnız değilsin."

HACIOSMANOĞLU'NDAN YANIT: ELLERİNDEN ÖPÜYORUM

Kendisine yöneltilen istifa baskılarının gölgesinde gelen bu siyasi destek hamlesi üzerine, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da bir teşekkür açıklaması yaptı. Bahçeli'nin jestine karşılık veren Hacıosmanoğlu, minnettarlığını kendi ifadeleriyle şöyle aktardı:

"Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum."