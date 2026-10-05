İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin - Son Dakika
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İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin

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İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu\'na Bahçeli\'den destek: Yalnız değilsin
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Hakemler Dosyası soruşturmasının ardından istifa çağrılarının hedefindeki TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir destek geldi. Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderen Bahçeli'nin “Yalnız değilsin” mesajına TFF Başkanı, “Bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum” sözleriyle karşılık verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde patlak veren "Hakemler Dosyası"ndaki iddiaların ardından istifaya davet edilen TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir destek geldi.

BAHÇELİ'DEN ÇİÇEKLİ DESTEK JESTİ

Spor kamuoyunda son günlerde artan eleştirilerin ve istifa çağrılarının hedefi haline gelen Hacıosmanoğlu'na bir çiçek gönderen MHP lideri Devlet Bahçeli, sürecin ortasında TFF Başkanı'nın yanında olduğu mesajını verdi. Bahçeli'nin gönderdiği çelengin üzerinde yer alan nota şu ifadeler yazıldı:

"Başarı dileklerimle, yalnız değilsin."

HACIOSMANOĞLU'NDAN YANIT: ELLERİNDEN ÖPÜYORUM

Kendisine yöneltilen istifa baskılarının gölgesinde gelen bu siyasi destek hamlesi üzerine, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da bir teşekkür açıklaması yaptı. Bahçeli'nin jestine karşılık veren Hacıosmanoğlu, minnettarlığını kendi ifadeleriyle şöyle aktardı:

"Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum."

İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin
İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuDevlet BahçeliGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Taner Barker Taner Barker:
    Lütfen artık hayatımızdan çıkın yeter artık. ... 14 1 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    hayatımıza hirecekler daha iyi ise çıkdınlar 1 3
    E. Konez E. Konez:
    halis bundan kötüsünün tarifini bilirmisin ki 0 0
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    Düşün ülkenin yakasından yeter artık. 7 0 Yanıtla
  • 173955 173955:
    o zaman beraber gidebilirsiniz sizi tutanmı var 5 0 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bir fosil bu ülkenin gündeminden çıksın artık. Aklının erdiği, etmediği her şeye maydonoz oluyor. Mhp adeta mafyatik hareket oldu. 3 0 Yanıtla
  • ACCURATE ANALYSİS ACCURATE ANALYSİS:
    Nerde mafya orda bahçeli Sen siyasi parti başkanısın sana oy verenlerden utanmalısın 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin - Son Dakika
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