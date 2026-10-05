Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! "General Armageddon" geri dönüyor - Son Dakika
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Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! "General Armageddon" geri dönüyor

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Putin\'den savaşın seyrini değiştirecek adım! "General Armageddon" geri dönüyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sert savaş yöntemleri nedeniyle "General Armageddon" lakabıyla anılan Sergey Surovikin'i yeniden Ukrayna cephesinde görevlendirmeye hazırlandığı öne sürüldü. Moskova'ya döndüğü belirtilen Surovikin'in Slovyansk ve Kramatorsk operasyonlarında ya da Kiev'e yönelik olası yeni bir harekatta görev alabileceği iddia edilirken, Kremlin'den henüz resmi açıklama gelmedi.

Rusya- Ukrayna savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sert savaş taktikleri nedeniyle "General Armageddon" lakabıyla anılan General Sergey Surovikin'i yeniden Ukrayna cephesinde görevlendirmeye hazırlandığı öne sürüldü. Bir süredir Afrika'da görev yapan 59 yaşındaki generalin Moskova'ya döndüğü bildirildi.

"GENERAL ARMAGEDDON" MOSKOVA'YA DÖNDÜ

Rus askeri yorumcu Albay Viktor Baranets, Surovikin'in Moskova'ya döndüğünü belirtti. Baranets, Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın Surovikin'in savaş alanında nasıl görevlendirilebileceği üzerinde çalıştığını öne sürdü. Ancak generalin Ukrayna cephesine atanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım!

UKRAYNA SAVAŞINI DAHA ÖNCE YÖNETTİ

Surovikin, Ekim 2022'de Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin başına getirilmişti. Göreve gelmesinden kısa süre sonra Ukrayna'nın enerji ve kritik altyapısına yönelik yoğun saldırılar başlamış, general sert savaş yöntemleriyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ocak 2023'te ise Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin komutasından alınmıştı.

WAGNER İSYANININ ARDINDAN GÖZDEN DÜŞTÜ

Surovikin'in adı, 2023 yılında Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in Rus askeri yönetimine karşı başlattığı isyanın ardından gündeme gelmişti. Generalin Wagner yönetimiyle yakınlığına ilişkin şüpheler ortaya atılmış, daha sonra görevinden uzaklaştırılmıştı. Surovikin sonraki dönemde Rusya'nın Afrika'daki askeri faaliyetleri kapsamında görev yaptı.

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım!

NÜKLEER SİLAH ÇIKIŞIYLA DA GÜNDEME GELDİ

İngiliz basınında yer alan haberde, Surovikin'in savaşın ilk dönemlerinde nükleer silah kullanılmasını destekleyen açıklamalarıyla gündeme geldiği belirtildi. Suriye ve Çeçenistan'daki görevleri sırasında uyguladığı sert yöntemlerle tanınan general, Rus askeri çevrelerinde "General Armageddon" lakabıyla anılıyor.

YENİ HEDEF SLOVYANSK VE KRAMATORSK MI?

Surovikin'in olası görevinin ne olacağı henüz netleşmedi. İngiliz basınında yer alan değerlendirmelerde generalin, Rus ordusunun Slovyansk ve Kramatorsk'a yönelik operasyonlarında önemli bir görev üstlenebileceği öne sürüldü. Bir başka senaryoda ise Surovikin'in Çernihiv üzerinden Kiev'e yönelik yeni bir harekatta görevlendirilebileceği iddia edildi. Bu senaryoların hiçbiri Rus makamları tarafından doğrulanmış değil.

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım!

SAVAŞTA SİVİL KAYIPLAR ARTTI

Surovikin'in dönüşüne ilişkin haberler, Ukrayna'daki sivil kayıpların arttığı bir dönemde geldi. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2026'nın ilk sekiz ayında Ukrayna'da 15 bin 280 sivil öldü veya yaralandı. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 arttığı belirtildi.

RUSYA NATO'YA KARŞI TATBİKAT YAPTI

Rusya aynı dönemde Barents Denizi'nde NATO güçlerini temsilen oluşturulan senaryoya karşı denizaltı savunma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta denizaltıların tespit ve imhasının yanı sıra hava savunma atışlarının da gerçekleştirildiği açıklandı.

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