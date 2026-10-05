Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören ve Meclis çalışmalarına ara veren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, kademeli olarak mesaisine yeniden başladı. Tedavi sürecinin ardından yeniden kamuoyunun karşısına çıkan Bozdağ’ın son görüntüsü dikkat çekti.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'YA KATILDI

Sağlık sorunlarına rağmen memleketi Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerine katılan Bekir Bozdağ, organizasyon kapsamındaki programlarda yer aldı. Bozdağ'ın etkinlik alanında çekilen son görüntülerinde belirgin şekilde kilo kaybettiği görüldü.

İşte Bozdağ'ın son hali;