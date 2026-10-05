Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral\'dan Bakan Şimşek\'e fon krizi uyarısı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, fon krizine ilişkin soruşturmanın şeffaf yürütülmesi ve kamuoyundaki bilgi boşluğunun giderilmesi çağrısında bulundu. Saral, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve bürokratların süreçte daha aktif olması ve kamuoyunu düzenli bilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, kamuoyunun gündeminde yer alan fon krizine ve yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin siyasi rant veya dezenformasyon malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayan Saral, resmi kurumlara şeffaflık ve kamuoyunu düzenli bilgilendirme çağrısında bulundu.

"SÜRECİ SULANDIRACAK AÇIKLAMALARA SON VERİLMELİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, asılsız söylemlerin piyasalardaki güveni sarstığına dikkat çeken Oktay Saral, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Yaşanılan fon krizi ile alakalı süreci sulandırmaya, zihinleri bulandırmaya ve piyasaları belirsizliğe sürükleyecek açıklamalara artık son verilmelidir. Böylesine ciddi bir süreçte herkes sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli, kamuoyunun güvenini zedeleyecek söylemlerden uzak durmalıdır."

"BİRKAÇ KİŞİNİN YANLIŞI AK PARTİ TEŞKİLATINA YÜKLENEMEZ"

Soruşturma üzerinden MİT ve AK Parti teşkilatının hedef alınmasına tepki gösteren Saral, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir taraf meseleyi 'dış güçler' söylemine bağlayarak Millî İstihbarat Teşkilatımızı zan altında bırakmaya çalışıyor. Diğer taraf ise çeyrek asırlık AK Parti teşkilatını ve milyonlarca mensubunu, birkaç kişinin yaptığı iddia edilen yanlışlarla aynı kefeye koymaya çalışıyor. Bu yaklaşım ne hakkaniyetlidir ne de siyasi gerçeklikle bağdaşmaktadır."

AK Parti içinde kişisel çıkar peşinde koşanlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Saral, "AK Parti, milyonlarca insanın emek verdiği büyük bir siyasi harekettir. Bu büyük yapı içerisinde art niyetli davranan, kişisel çıkar peşinde koşan kim varsa Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar olduğu gibi gereken iradeyi ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

"ŞEFFAFLIK ŞART: BÜROKRASİ VE RESMİ KURUMLAR DAHA AKTİF OLMALI"

Adli ve idari mekanizmaların rahat bırakılması gerektiğini ancak resmi makamların da bilgi boşluğu yaratmaması gerektiğini ifade eden Başdanışman Saral, şunları kaydetti:

"Bırakın kurumlar görevini yapsın. Hukuk, denetim ve devlet mekanizmaları kendi işini yapsın. Hiç kimse soruşturmanın yerine geçerek hüküm vermesin; hiç kimse de süreci kendi siyasi hesabına alet etmesin. Ancak bununla birlikte süreç mutlaka şeffaf yürütülmelidir. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere ilgili resmî kurumlarımız ve bürokratlarımız bu süreçte daha aktif olmalı, kamuoyunu düzenli ve açık biçimde bilgilendirmelidir. Ekonomik güvenin en temel şartı, belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır."

"DEVLETİMİZİN GEREĞİNİ YAPACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Açıklamaların gecikmesinin siyasi fırsatçılığa zemin hazırladığını vurgulayan Saral, devletin kararlılıkla sürecin üzerine gideceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Resmî açıklamaların gecikmesi, bilgi boşluğu oluşturulması ve bu boşluğun 'Yönetimde ben olsam çözerim' diyerek kendisini kurtarıcı ilan eden siyasi fırsatçılara bırakılması kabul edilemez. Süreç nereye giderse gitsin, kime uzanırsa uzansın; devletimizin gereğini yapacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    HELAK OLASINIZ 6 1 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Operasyon haberini bunlara sızdıranlar neden yargılanmıyor Herkes operasyon öncesi parayı götürmüş 7 0 Yanıtla
  • dogukanvova dogukanvova:
    Adiniz fon krizi koymuslar fon dolandiriciligi demiyorlar 3 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Bu saral devlet bahçelinin barıştırdığı sarallar alakası yok demi ( ironi ) devlet kimin yönettiğine emin olamıyoruzda 1 0 Yanıtla
  • Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    Yani halkı iyi kandırmamız pardan ikna etmemiz gerekiyor diyosun 1 0 Yanıtla
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