Denizli'de kadın emeği ekonomiye dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de kadın emeği ekonomiye dönüşüyor

Denizli\'de kadın emeği ekonomiye dönüşüyor
04.05.2026 10:53  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kadın girişimcileri desteklemek ve yerel üretimi canlandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali", 8-10 Mayıs tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kadın girişimcileri desteklemek ve yerel üretimi canlandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali", 8-10 Mayıs tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından organize edilen ve ilk halkası Şubat ayında büyük bir başarıyla tamamlanan festival, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek adına yeniden sahne alıyor. Üreten, emek veren ve hayallerini kazanca dönüştürmek isteyen kadınları odağına alan bu organizasyon; takıdan el sanatlarına, gıdadan hazır giyime, ev tekstilinden özgün tasarım ürünlerine kadar toplam altı farklı kategoride geniş bir yelpazeye ev sahipliği yapacak. Denizli Büyükşehir Kongre ve Kültür Merkezi'nde üç gün boyunca sürecek olan etkinlik, kadın emeğinin görünür kılındığı bir platform olma özelliği taşıyor.

Büyükşehir'den ücretsiz stant desteği

Kadın üreticilerin üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla kurgulanan festivalde, katılımcılara toplam 258 stant tamamen ücretsiz olarak tahsis edildi. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında resmi internet sitesi üzerinden alınan başvuruların ardından, 15 Aralık 2025 tarihinde Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile katılımcılar belirlenmişti. Kadın girişimciler, festival süresince doğrudan tüketiciyle buluşarak pazar ağlarını genişletme fırsatı yakalayacak.

Festival coşkusu Tuğba Ger ile başlayacak

Şehrin kültürel hayatına da canlılık getirecek olan festivalin açılış konuğu, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Tuğba Ger olacak. 8 Mayıs Cuma günü saat 12.00'de usta sanatçının katılımıyla gerçekleşecek açılış töreniyle başlayacak olan üç günlük program; birbirinden eğitici atölyeler, ilham veren başarı hikayelerinin paylaşıldığı söyleşiler ve her yaş grubuna hitap eden çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Açılış töreninin ardından saat 14.00'te Tuğba Ger, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Elif Buse Aşan, 10 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Aydanur'un da sahne alacağı festival, Denizlililerin buluşma noktası olacak. Festival alanı, üç gün boyunca saat 11.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Başkan Çavuşoğlu'ndan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, festivalin şehrin sosyal ve ekonomik dokusu için taşıdığı öneme dikkat çekerek tüm vatandaşları bu anlamlı buluşmaya davet etti. Başkan Çavuşoğlu demecinde şu ifadelere yer verdi: "Bizim önceliğimiz, bu şehrin her bir bireyinin, özellikle de kadınlarımızın hak ettiği değeri görmesi ve üretim güçlerinin desteklenmesidir. Kadının emeği, bir şehrin bereketidir. 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali' ile kadınlarımızın sadece el emeklerini değil, aynı zamanda azimlerini ve başarılarını da kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimi festivalimize katılmaya, kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini görmeye ve onlara destek olmaya davet ediyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de kadın emeği ekonomiye dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:39
Süper hücre felaketi Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
10:29
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:56:17. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de kadın emeği ekonomiye dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.