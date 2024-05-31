Denizli'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleniyor

Denizli\'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleniyor

Denizli'de Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Bireysel Sulama Desteklenmesi Programı kapsamında 68 projenin hibe sözleşmeleri imzalandı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, projelerin Denizli'ye hayırlı olmasını diledi ve yatırımcılara yapılacak hibe ödemeleri hakkında bilgi verdi.

31.05.2024 10:40
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Denizli'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Bireysel Sulama Desteklenmesi 2023-2024 uygulama dönemi için destek almaya hak kazanan 68 projenin hibe sözleşmeleri imzalandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına Denizli'den toplam 135 adet proje başvurusu yapıldı. İl Proje Değerlendirme Komisyonu'nca yapılan değerlendirme sonucunda 68 proje Tarım ve Orman Bakanlığına sunuldu. 65 proje asil, 3 proje yedek olmak üzere 68 projenin tamamı Bakanlık tarafından destekleme almaya hak kazandı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, projelerin Denizli'ye hayırlı olmasını diledi. Bakanlığın bireysel sulama, tarımsal üretim, işleme, paketleme ve depolanması gibi faaliyetlerde bulunan yatırımcılara yüzde 50 oranında destekleme yapıldığını kaydeden Çınar, Denizli ili genelinde 117 milyon TL tutarındaki projenin destekleme kapsamına alındığını, proje ile yatırımcılara 58 milyon 807 bin 786 TL hibe ödemesi yapılacağını belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleniyor - Son Dakika

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