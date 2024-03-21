Denizli'de Şişecam Çalışanları İş Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli'de Şişecam Çalışanları İş Bıraktı

Denizli'de Şişecam'a bağlı cam fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine vardiyaya geç girerek 15 dakikalığına iş bıraktı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir eylem gerçekleştiren işçiler, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.

21.03.2024 00:16  Güncelleme: 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Şişecam çalışanları iş bıraktı

Toplu sözleşme sürecine tepki gösteren yüzlerce işçi geçici grev yaptı

DENİZLİ - Denizli'de Şişecam'a bağlı cam fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir sonucu ulaşılamaması nedeniyle vardiyaya geç girerek 15 dakikalığına iş bıraktı. Geçtiğimiz yılda geçici grevle gündeme gelen fabrikadaki eylemin, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar devam edeceği bildirildi.

Şişecam'a bağlı olarak Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Denizli Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, fabrikada çalışan işçilerini memnun etmedi. Sözleşmede ücretlerine yıllık enflasyon oranında zam yapılması isteyen işçiler, üye oldukları Kristal İş Sendikası öncülüğünde düzenlenen geçici grevde sabah vardiyasına zamanında girmeyerek 15 dakikalığına iş bıraktı.

İşverenlerden bir an önce kendilerine sunulan sözleşmede yer alan maddelerin değiştirilmesini talep eden işçilere, gece vardiyasından çıkan mesai arkadaşları destek verdi. Fabrika önünde toplanan yüzlerce kişilik işçi grubu, sloganlar atarak binaların arasında yürüyüş yaptı. Tıkanan toplu sözleşme görüşmelerine tepki olarak 15 dakikalığına iş bırakan cam sektörü işçileri, olaysız bir şekilde eylemlerini sonlandırarak işlerinin başına geçti.

Fabrikada çalışan yaklaşık 340 işçinin katıldığı geçici grevin, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar sendika tarafından belirlenecek takvime göre devam edeceği bildirildi. Aynı fabrika, geçtiğimiz yılın Nisan ayında yine toplu sözleşmelerde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle yapılan geçici iş bırakma eylemiyle gündeme gelmişti.

Kaynak: İHA

Şişecam, Denizli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Şişecam Çalışanları İş Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:19 Akaryakıt fiyatları İstanbul’da 43 liranın üzerine çıktı Akaryakıt fiyatları İstanbul'da 43 liranın üzerine çıktı
23:12 Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan “600 daire“ iddiasına yanıt Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan "600 daire" iddiasına yanıt
21:46 CHP adayı Şükrü Erdem’in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı
21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu
16:30 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
23:09 Patnos’ta bir kişi, camide intihar etti Patnos'ta bir kişi, camide intihar etti
22:05 Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
21:17 Will Smith: Kur’an-ı Kerim’in tamamını okudum, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor Will Smith: Kur'an-ı Kerim'in tamamını okudum, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor
19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 01:11:52. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Şişecam Çalışanları İş Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement