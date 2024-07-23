Denizli'de Toplam Araç Sayısı 520 Bin 740 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Toplam Araç Sayısı 520 Bin 740 Oldu

Denizli\'de Toplam Araç Sayısı 520 Bin 740 Oldu

Denizli'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2024 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 520 bin 740 oldu. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Denizli'de araç başına düşen kişi sayısı 2,03 kişi, otomobil başına ise 4,41 kişi olarak belirlendi.

23.07.2024 10:55
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Denizli'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2024 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 520 bin 740 oldu.

Motorlu Kara Taşıtları Kasım 2024 araştırma sonuçlarını açıklandı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 41,2, otobüste yüzde 39,1, minibüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,3, kamyonette yüzde 24,2, traktörde yüzde 22,7, otomobilde yüzde 15,2 ve motosiklette yüzde 10,5 azaldı. İllere göre dağılımda ise Denizli'de yaşayan kişi sayısı 1 milyon 59 bin 82 kişi olurken, Denizli'de bulunan toplam araç sayısı da 520 bin 740 olarak açıklandı.

Denizli'de şu anda toplam araç sayısı 520 bin 740 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 239 bin 872, minibüs 7 bin 453, otobüs 3 bin 980, kamyonet 77 bin 213, kamyon 13 bin 407, motosiklet 114 bin 148, özel amaçlı bin 481 ve traktör sayısı da 63 bin 186 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Denizli'de araç başına düşen kişi sayısı 2,03 kişi, otomobil başına ise 4,41 kişi olarak belirlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Motosiklet, Denizli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Toplam Araç Sayısı 520 Bin 740 Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Toplam Araç Sayısı 520 Bin 740 Oldu - Son Dakika
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