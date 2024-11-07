Denizli'de Ulaşım Ücretleri Yenilendi: Sınırsız Abonman Fırsatı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Ulaşım Ücretleri Yenilendi: Sınırsız Abonman Fırsatı

Denizli\'de Ulaşım Ücretleri Yenilendi: Sınırsız Abonman Fırsatı

Denizli Ulaşım Koordinasyon Merkezi, akaryakıt maliyetleri ve ekonomik şartlar nedeniyle minibüs ve belediye otobüsü tarifelerini güncelledi. Yeni düzenleme ile abonman kartları artık aylık sınırsız kullanılabilecek.

07.11.2024 12:03  Güncelleme: 12:04
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Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'den akaryakıt maliyetleri, bakım-onarım giderleri ve genel ekonomik şartlardan dolayı şehir içi minibüs ve belediye otobüsü tarifelerini yeniledi., Yeni düzenleme ile 80 binişle sınırlı olan belediye otobüsü abonman kartları artık aylık sınırsız kullanılabilecek.

Denizli Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) akaryakıt maliyetleri, bakım-onarım giderleri ve genel ekonomik şartlardan dolayı kentte ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için minibüs ve belediye otobüsü tarifelerinde güncelleme yapmak amacıyla toplandı. Yeni tarifelerin 15 Kasım 2024 itibarıyla uygulamaya geçileceği belirtilirken, belediye otobüslerinin öğrenci tarifesinde 1 Ağustos 2023 tarihinde yapılan son düzenlemeden bu yana Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yüzde 75,62 artış gösterdiğine dikkat çekildi. Yeni düzenlemede TÜFE oranı dikkate alındığında, belediye otobüsleri sivil ücret 19 TL, öğrenci 12 TL olması gerekirken, Denizli Büyükşehir Belediyesinin sübvanse etmesiyle sivil 17 TL, öğrenci ise 10 TL olarak belirlendi.

Aylık abonmanlar sınırsız kullanılabilecek

Düzenleme ile birlikte belediye otobüslerinde abonman tarifesi de yenilendi. Daha önce 80 binişle sınırlı olan abonman kartlarına artık aylık sınırsız kullanım imkanı sunulurken, aylık sivil abonman kartı 1300 TL, öğrenci ise 700 TL olarak belirlendi. Şehir içi minibüs ücretlerinde de düzenlemeye gidilerek sivil 22 TL, öğrenci 17 TL oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Ulaşım Ücretleri Yenilendi: Sınırsız Abonman Fırsatı - Son Dakika

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