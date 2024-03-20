Denizli\'deki Şişecam Fabrikasında İşçilerden Eylem

Denizli'de Şişecam'a bağlı cam fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir sonucu ulaşılamaması nedeniyle vardiyaya geç girerek 15 dakikalığına iş bıraktı. Geçtiğimiz yılda geçici grevle gündeme gelen fabrikadaki eylemin, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar devam edeceği bildirildi.
Şişecam'a bağlı olarak Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Denizli Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, fabrikada çalışan işçilerini memnun etmedi. Sözleşmede ücretlerine yıllık enflasyon oranında zam yapılması isteyen işçiler, üye oldukları Kristal İş Sendikası öncülüğünde düzenlenen geçici grevde sabah vardiyasına zamanında girmeyerek 15 dakikalığına iş bıraktı.
İşverenlerden bir an önce kendilerine sunulan sözleşmede yer alan maddelerin değiştirilmesini talep eden işçilere, gece vardiyasından çıkan mesai arkadaşları destek verdi. Fabrika önünde toplanan yüzlerce kişilik işçi grubu, sloganlar atarak binaların arasında yürüyüş yaptı. Tıkanan toplu sözleşme görüşmelerine tepki olarak 15 dakikalığına iş bırakan cam sektörü işçileri, olaysız bir şekilde eylemlerini sonlandırarak işlerinin başına geçti.
Fabrikada çalışan yaklaşık 340 işçinin katıldığı geçici grevin, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar sendika tarafından belirlenecek takvime göre devam edeceği bildirildi. Aynı fabrika, geçtiğimiz yılın Nisan ayında yine toplu sözleşmelerde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle yapılan geçici iş bırakma eylemiyle gündeme gelmişti. - DENİZLİ
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