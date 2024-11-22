Denizli'den Fast Textile Fuarı'na Katılım - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'den Fast Textile Fuarı'na Katılım

Denizli\'den Fast Textile Fuarı\'na Katılım

Denizli Ticaret Odası, 20 tekstil firmasıyla Fast Textile Fuarı'na katılarak güçlü temsil sağladı.

22.11.2024 16:29
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Denizli Ticaret Odası (DTO), iş bağlantıları sağlamak amacı ile görüşmelerde bulunan iş insanlarının yanı sıra Denizli'den 20 tekstil firması da DTO tarihinde ilk kez bir heyetle gidilen fuarda stant açarak Denizli'yi güçlü bir şekilde temsil etti. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana fuarlara ayrı bir önem veriyoruz. Bu sayede KOBİ'lerimizi büyütmek, sektörlerimiz ile girişimcilerimizi birer ihracatçı haline getirmek ve ihracatımızı artırarak şehrimize daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz" dedi.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyelerinden oluşan 24 kişilik bir heyet, Polonya'nın başkenti Varşova'da 19-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen ve Orta Avrupa'daki tekstil endüstrisindeki en önemli fuar etkinliği olan Fast Textile 2024 Fuarı'na katıldı. İş bağlantıları sağlamak amacı ile görüşmelerde bulunan iş insanlarının yanı sıra Denizli'den 20 tekstil firması da DTO tarihinde ilk kez bir heyetle gidilen fuarda stant açarak Denizli'yi güçlü bir şekilde temsil etti. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana fuarlara ayrı bir önem veriyoruz. Bu sayede KOBİ'lerimizi büyütmek, sektörlerimiz ile girişimcilerimizi birer ihracatçı haline getirmek ve ihracatımızı artırarak şehrimize daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz" dedi. Fast Textile 2024 Uluslararası Tekstil Fuarının 9.'su, 45 ülkeden 600 katılımcıyla gerçekleştirildi. Firmalar, en iyi ürün ve hizmetlerini, fuarı ziyaret eden ticari ve perakende satış yapan müşterilere sundular. Ptak Varşova Expo Ticaret Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarı, üç günde farklı ülkelerden 33.000 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

DTO, bir ilke imza atarak fuara sektörel heyetle katıldı

DTO'nun kurulduğu günden bu yana bu yıl ilk kez sektördeki iş insanlarından oluşan bir heyetle katıldığı fuar, büyük beğeni topladı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Tekstil sektöründe yeni ticari ilişkilerin kurulmasına imkan sağlayan fuarda, üyelerimiz stantları ziyaret etti; son teknoloji makineler, yenilikçi fikirler ile ürünleri yerinde görüp ikili görüşmelerde bulunma imkanını yakaladı. Göreve geldiğimiz günden bu yana fuarlara ayrı bir önem veriyoruz. Bu sayede KOBİ'lerimizi büyütmek, sektörlerimiz ile girişimcilerimizi birer ihracatçı haline getirmek ve ihracatımızı artırarak şehrimize daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz" dedi.

Dünyanın dört bir yanından iş bağlantıları edinmek, şirketlerinin organizasyonel potansiyelini artırmak ve pazarda marka bilinirliği oluşturmak için bir platform oluşturmak isteyen firmaların sahne aldığı fuar, ürünlerin müşterilere, profillerine en uygun şekilde ve kapsamlı bir biçimde sunulduğu önemli bir alan olarak biliniyor. Tekstil sektörünün tüm dalları arasında ticari ilişkilerin kurulmasına imkan sağlıyor ve Polonya'da en iyi dünya fuarlarını örnek alan bu türdeki tek girişim olarak dikkat çekiyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Polonya, denizli, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'den Fast Textile Fuarı'na Katılım - Son Dakika

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