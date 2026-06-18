Denizli Firmaları Afyon Mermer Fuarı\'nda

Doğal taş sektörünün önemli buluşmalarından biri olan Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, 17-20 Haziran 2026 tarihleri arasında sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Ocak sahipleri ve ihracatçılardan makine üreticilerine, mimarlardan tasarımcılara ve uluslararası alıcılara kadar sektörün tüm paydaşlarını tek bir noktada buluşturan fuara Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyesi 16 firması katılım sağladı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Afyon Blok Mermer Fuarı'nda Denizlili firmalarla bir araya gelerek sektörün ihracat potansiyelini ve gelecek vizyonunu değerlendirdi. DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Abdülcelil Kılınç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegesi Osman Murat Yener ve DENİB Genel Sekreteri Uğur Dayıoğlu, fuarda yer alan katılımcı firmaları ziyaret ederek sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

"Doğal taşta gücümüz köklü bir geçmişe dayanıyor"

Afyon Blok Mermer Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, fuarın sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren önemli bir platform olduğunu belirtti. Uğurlu, "Bu yıl fuara 16 firmamızla katılım sağladık. Bu platformun yalnızca ticari açıdan değil; bilgi, teknoloji ve vizyon paylaşımı açısından da büyük önem taşıdığına inanıyorum. Tüm firmalarımız adına verimli ve bereketli bir fuar olmasını diliyorum." dedi.

Denizli'nin doğal taş sektöründeki başarısının tarihi bir birikime dayandığını vurgulayan Uğurlu, kentte gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan taş kesme makinesi kabartmasının, doğal taş işleme kültürünün yüzyıllardır bu coğrafyanın önemli bir parçası olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Denizli, İşlenmiş Doğal Taş İhracatında Türkiye Lideri

Denizli'nin işlenmiş doğal taş ihracatında Türkiye genelinde ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Uğurlu, "İlimizden gerçekleştirilen maden ihracatının yüzde 90'ını işlenmiş doğal taş oluşturuyor. 2025 yılında blok mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatımız toplam 277 milyon dolar olarak gerçekleşti. Maden sektörü ise ilimiz ihracatından yüzde 6 pay aldı." diye konuştu.

2026 yılının ilk beş aylık döneminde işlenmiş doğal taş ihracatının yüzde 4 artışla 108 milyon dolara ulaştığını aktaran Uğurlu, blok mermer ihracatının ise yüzde 5 düşüşle 11 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Denizli ihracatçısının üretim gücünün yanı sıra geniş pazarlara erişim kabiliyetiyle de öne çıktığını ifade eden Uğurlu, "İşlenmiş doğal taşta 110 ülkeye, blok mermerde ise 37 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İşlenmiş ürünlerde Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya gibi yüksek katma değerli pazarlarda etkiniz. Blok mermerde ise Çin, Hindistan, Brezilya, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkan pazarlarımız arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Fuar yeni iş birlikleri için önemli bir buluşma noktası"

Fuarda Denizlili firmaları ziyaret eden DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Abdülcelil Kılınç, fuarın sektör paydaşlarının deneyim ve vizyon paylaşımı yaptığı değerli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Kılınç, "Afyon Blok Mermer Fuarı, yalnızca ticari bağlantıların kurulduğu bir alan değil; sektörün mevcut durumunun değerlendirildiği ve yeni iş birliklerinin geliştirildiği önemli bir buluşma noktasıdır." dedi.

Fuarda yer alan 16 Denizlili firmanın uluslararası alıcılarla önemli temaslar gerçekleştirdiğini belirten Kılınç, Denizli'nin doğal taş sektöründeki üretim gücü, kalite anlayışı ve ihracat vizyonuyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

"Denizli firmalarının güçlü performansı ihracat potansiyelimizi gösteriyor"

TİM Delegesi Osman Murat Yener ise fuarın sektör açısından önemli bir temas ve değerlendirme zemini oluşturduğunu belirtti. Yener, "Afyon Blok Mermer Fuarı, doğal taş sektörünün uluslararası konumunu güçlendiren ve firmalarımızın yeni pazarlara açılmasına imkan sağlayan önemli bir organizasyon niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Denizlili firmaların fuarda sergilediği güçlü performansın sektörün üretim kapasitesi ve ihracat potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Yener, bu tür organizasyonların ihracatın sürdürülebilir şekilde artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

DENİB heyeti, fuarın tüm katılımcılar için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu. - DENİZLİ