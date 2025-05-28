Denizli Firmalarına İSO 500'de Başarı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Firmalarına İSO 500'de Başarı

Denizli Firmalarına İSO 500\'de Başarı
28.05.2025 09:43
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Denizli'den 13 firma, İSO 500-2024 listesine girdi. Sanayi Oda Başkanı Kasapoğlu tebrik etti.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, İSO 500-2024 Listesine giren 13 Denizli firmasına tebrik ederek, "Zorlu piyasa şartlarında ve artan rekabete rağmen üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemiz için katma değer sağlamaya devam eden sanayicilerimizin bu başarısı, hepimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı. Geçen yıl Denizli'den 14 firmanın yer aldığı İSO 500 listesinde bu yıl 13 firma bulunuyor. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "Zorlu piyasa şartlarında ve artan rekabete rağmen üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemiz için katma değer sağlamaya devam eden sanayicilerimizin bu başarısı, hepimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Tüm olumsuzluklara rağmen bu yıl da başarısını sürdüren ve listede yer alan firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

2023 yılında listeye giren Denizli firmalarının satış hasılatı 127 milyar TL iken 2024 yılında listeye giren 13 firmanın ise 173.6 milyar TL olduğunu dile getiren Başkan Kasapoğlu, "Listede yer alan Denizli firmalarından 6'sı geçen seneye göre daha üst sıralara yükseliş gösterirken, geçen sene birinci 500 sıralamasında bulunan bir firma bu yıl listede yer almadı. Geçen yıl listeye dahil olan 2 firma, bu yıl da ilk 500 listesindeki yerini korudu. İlk 500'deki Denizlili firmalara bakıldığında, 5 firma kablo ve bakır tel, 4 firma gıda, 3 firma demir-çelik ve 1 firma enerji sektöründen yerlerini aldı. Ayrıca, 2024 yılında ilk 500 listesinde yer alan 13 firmamızın net üretimden satış hasılatı toplamı 173.6 milyar TL oldu. 2023 yılında bu rakam 127 milyar TL'ydi" ifadelerini kullandı.

"Sanayicimiz zorlu şartlara rağmen üretmeye devam ediyor"

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Başkan Kasapoğlu, "İSO 500 Araştırması'nın 2024 sonuçları açıklandı. Bu yıl 13 firmamız ile yer aldık. Listede yer alarak Denizli sanayisinin gücünü yansıtan firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Firmalarımızın sektör çeşitliliği de dikkat çekicidir. 4 farklı sektörden firmalarımızın listede bulunduğunu görüyoruz. Ancak imalat sanayimizdeki sıkıntıların yansımalarını da hissediyoruz. Zorlu piyasa şartlarında ve artan rekabete rağmen üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemiz için katma değer sağlamaya devam eden sanayicilerimizin bu başarısı, hepimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, Denizli'nin sanayideki öncü konumunu teyit etmektedir. Listeye giren firmalarımızı bir kez daha kutluyor; bu başarıda emeği geçen tüm sanayicilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu istikrarlı başarının önümüzdeki yıllarda da artarak sürmesini diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, denizli, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Firmalarına İSO 500'de Başarı - Son Dakika

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