Denizli haberi: Güney Afrika'da grevin ardından limanlarda faaliyetler normale döndü - Son Dakika
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Denizli haberi: Güney Afrika'da grevin ardından limanlarda faaliyetler normale döndü

20.10.2022 22:46
Denizli haberi: Güney Afrika'da grevin ardından limanlarda faaliyetler normale döndü

Denizli haberler... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ulusal liman işletmeleri ve demir yolu taşımacılığı firması Transnet işçilerinin grevinin sona ermesinin ardından, limanlardaki mal akışı normale döndü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ulusal liman işletmeleri ve demir yolu taşımacılığı firması Transnet işçilerinin grevinin sona ermesinin ardından, limanlardaki mal akışı normale döndü.

Transnet'ten yapılan açıklamada, grevdeki sendikalarla ücretler konusunda anlaşmaya varılmasının ardından limanlarda normal akışına dönen operasyonların daha da hızlandırılması için hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, grevin bir diğer ayağı olan demir yolu taşımacılığında ise ray sisteminin ve yük vagonlarının güvenlik amaçlı denetlemelerinin devam ettiği, ayrıca ray sisteminde hırsızlık ve vandallık nedeniyle hasar gören bölümlerin onarılmakta olduğu bilgisi paylaşıldı.

Grev süresince limanlarda biriken gemilerin yüklerinin boşaltılmasına odaklanıldığının kaydedildiği açıklamada, 8 ticari limanının tamamında mal akışının sağlandığı ve Transnet'in boru hatlarının da arz güvenliğini sağlamak üzere iç pazara yakıt sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

Grev

Ülkenin en büyük taşımacılık sendikaları, Birleşik Ulusal Taşımacılık Sendikası (UNTU) ve Güney Afrika Taşımacılık ve Müttefik İşçiler Sendikası (Satawu) üyesi. Transnet işçileri, maaşlarına yüzde 13 zam talebiyle 10 Ekim'den itibaren greve gitmişti.

Firma ile sendikalar arasında bu hafta başında 3 yıllık düzenli yüzde 6'lık maaş zammı ve bazı ek ödemeler konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, liman ve demiryolu işçileri iş başı yapmıştı.

Grev ülkede üretimi ve mal akışını sekteye uğratmış, demir ve kömür ihracatının durması, küresel piyasaları da etkilemişti.

Kaynak: AA
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