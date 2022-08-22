Denizli haberleri... Başkan Arslan festival coşkusunu yaşamak isteyenleri Çameli'ye davet etti - Son Dakika
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Denizli haberleri... Başkan Arslan festival coşkusunu yaşamak isteyenleri Çameli'ye davet etti

22.08.2022 14:25
Denizli haberleri... Başkan Arslan festival coşkusunu yaşamak isteyenleri Çameli'ye davet etti

Denizli ekonomi haberi... Denizli'nin Çameli Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisini gerçekleştirecek olan 'Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nde kentin tescilli ve meşhur ürünleri sergilenerek tanıtılacak.

Denizli'nin Çameli Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisini gerçekleştirecek olan 'Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nde kentin tescilli ve meşhur ürünleri sergilenerek tanıtılacak.

Çameli Belediyesi'nce bu yıl 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan '8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali' ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Festival için geri sayım başladı. Çameli Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan festivalde kurulacak stantlarda, yöresel ürünler katılanlara tanıtılacak. Festival çerçevesinde düzenlenecek olan yarışmalarda bölgenin ürünleri tanıtılacak. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan festival hakkında bilgi vermek amacıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezinde toplantı düzenleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, amaçlarının Çameli'yi tanıtmak olduğunu belirtti.

Çameli'nin tarım ürünleri festivalde yer alacak

Çameli ilçesinde düzenlenecek olan festivalde tarım ürünlerinin tanıtılacağını anlatan Başkan Arslan, "Çameli'nin coğrafi işaretli kuru fasulyesi ve domatesinin tanıtılması amaçlı yarışmalar yapılacak. Çameli'nin domatesleri örtü altında yetiştirme konusunda bir numara. Çameli domatesleri Antalya ve Arabistan piyasalarında büyük rağbet görüyor. Bunun sebebi ise diğer domateslere göre raf ömrü daha fazla olmasıdır. Bizler en güzel domates ve buzağı yarışmaları olacak. Aynı zamanda Çameli cevizde tanıtılacak ve coğrafi tescillide alınmak için çalışmalar sürüyor. Denizli'de resmi kayıtlarda en çok ceviz Çameli ilçemizde bulunuyor. İlçemiz ceviz olarak adını duyuracaktır. Festivalde Çameli fasulyesini de tanıtacağız ve gelenlere ikramda bulunacağız. Fasulyemiz coğrafi tescili alınmış ürünlerden bir tanesidir. Bunlarla da ilgili de 26 Ağustosta yarışmalarımızı gerçekleştirmiş olacağız" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli haberleri... Başkan Arslan festival coşkusunu yaşamak isteyenleri Çameli'ye davet etti - Son Dakika

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