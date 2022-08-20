Organik domateslerin büyüklüğünü gören bir daha bakıyor - Son Dakika
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Organik domateslerin büyüklüğünü gören bir daha bakıyor

20.08.2022 09:24
Organik domateslerin büyüklüğünü gören bir daha bakıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde örtü altında bombus arıları kullanılarak yetiştirilen organik domatesler, 1,5 kiloya yaklaşan ağırlıklarıyla görenleri hayrete düşünüyor.

Denizli'nin Çameli ilçesinde örtü altında bombus arıları kullanılarak yetiştirilen organik domatesler, 1,5 kiloya yaklaşan ağırlıklarıyla görenleri hayrete düşünüyor.

Çameli ilçesinde tarım alanında önemli yer alan örtü altı seracılıkla yetiştirilen domatesler hasat döneminin başlaması ile ağırlıkları ile dikkat çekiyor. Kentte daha önce diğer çiftçilerden Ayşe Uysal'ın kendisine ait bahçesinde yetiştirdiği domatesin ağırlığı 1 kilo 320 gram, bir yakınından aldığı domatesleri manav dükkanın da satan esnaf Gökhan Eriş'in domatesi ise 1 kilo 420 gram gelmişti.

Belevi Mahallesi'nde kendisine ait 3 dönümlük arazide yetiştirdiği domatesleri bugün ilçede kurulan Cuma pazarına getiren Ramazan Akkan, yeni bir rekora imza attı. İrilikleri ile dikkat çeken ve kilosu 4 TL'den satışa sunulan domatesler, vatandaşlar tarafında kısa sürede tüketildi. Boyutu ve ağırlığıyla dikkat çeken Akkan'ın tezgahındaki domateslerinden bir tanesini ağırlığı tam 1 kilo 490 gram geldi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Organik domateslerin büyüklüğünü gören bir daha bakıyor - Son Dakika

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