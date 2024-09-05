Denizli'nin İlk Defterdarı Mustafa Özdemirci Göreve Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'nin İlk Defterdarı Mustafa Özdemirci Göreve Başladı

Denizli\'nin İlk Defterdarı Mustafa Özdemirci Göreve Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesiyle Defterdarlıklar ve Vergi Dairesi Başkanlıkları tek çatı altında toplandı. 3 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 81 ilde yeni Defterdarlıklar kuruldu. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Denizli Defterdarı olarak atanan Mustafa Özdemirci, göreve başladı. Özdemirci, Denizlililere en iyi hizmeti sunma taahhüdünde bulundu.

05.09.2024 14:00
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Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı olan Defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olan Vergi Dairesi Başkanlıkları tek çatı altında toplanmasının ardından Denizli'nin ilk Defterdarı Mustafa Özdemirci oldu.

3 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan 161 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı olan Defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olan Vergi Dairesi Başkanlıkları tek çatı altında toplandı. Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan bağlı 81 ilde Defterdarlık kuruldu. Yeni Defterdarlıklar, Vergi Dairesi Başkanlıklarının görev ve yetkileriyle taşrada Hazine ve Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını da haiz olacak.

Yapılan bu düzenlemenin ardından daha önce Bursa Vergi Dairesi Başkanlığında görev yapmakta olan Mustafa Özdemirci, Denizli Defterdarı olarak görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 Eylül tarihinde "Vergi Dairesi Başkanlıkları" unvanının "Defterdarlık" olarak değiştirilmesi üzerine, Denizli Defterdarı unvanını alarak göreve başlayan Özdemirci, yeni görevinde Denizlililere en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'nin İlk Defterdarı Mustafa Özdemirci Göreve Başladı - Son Dakika

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