Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde TKDK destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde TKDK destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi\'nde TKDK destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğü (TKDK) işbirliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, sanayicilere TKDK Ipard destekleri, hibe programları ve desteklerden yararlanma şartları anlatıldı.

08.05.2024 11:32  Güncelleme: 11:34
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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğü (TKDK) işbirliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, sanayicilere TKDK Ipard destekleri, hibe programları ve desteklerden yararlanma şartları anlatıldı.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayicilere önemli katkılar sunan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli OSB Konferans Salonu'nda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğü (TKDK) işbirliğinde, "TKDK Ipard 3/ 1. Çağrı Dönemi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, sanayiciler, destek programları hakkında bilgi sahibi olmak vatandaşlar katıldı.

TKDK Denizli İl Koordinatörü Bilal Taştepe ve TKDK Denizli Proje Birim Amiri Akansu Ayyıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda katılımcılar TKDK Ipard destekleri, yenilenebilir enerji, tekstil ve dokuma sektörleriyle ilgili destekler, hibe programları, çağrı dönemleri ile başvuru tarihleri ve desteklerden yararlanma şartları hakkında bilgilendirilirken, merak ettikleri soruları da sorma imkanı buldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde TKDK destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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