Denizli OSB'de Tekstil Sektöründe Verimlilik ve Yenilikçi Enerji Yaklaşımları Konulu Panel Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli OSB'de Tekstil Sektöründe Verimlilik ve Yenilikçi Enerji Yaklaşımları Konulu Panel Düzenlendi

Denizli OSB\'de Tekstil Sektöründe Verimlilik ve Yenilikçi Enerji Yaklaşımları Konulu Panel Düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ve Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğinde 20. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu kapsamında 'Tekstil Sektöründe Verimlilik ve Yenilikçi Enerji Yaklaşımları' konulu panel düzenlendi. Panelde, sektörde verimlilik ve enerji konularında uzman konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

06.05.2024 14:39
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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi ve Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğinde 20. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu kapsamında "Tekstil Sektöründe Verimlilik ve Yenilikçi Enerji Yaklaşımları" konulu panel düzenlendi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, tekstil alanında verimlilik ve enerji ile ilgili önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ve Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğinde 2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 3 günlük etkinlik kapsamında 3 Mayıs 2024 Cuma günü Denizli OSB'nin ev sahipliğinde "Tekstil Sektöründe Verimlilik ve Yenilikçi Enerji Yaklaşımları" konulu panel gerçekleştirildi. 20. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu kapsamında Denizli OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen panele; Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, sanayiciler, akademisyenler, üniversite öğrencileri, teknik personel ve sektör paydaşları katıldı. Etkinlik Koordinatörü Dr. Öner Atalay yaptığı açılış konuşmasında enerjinin her geçen gün artan önemine ve kaynakların verimli kullanılmasına dikkat çekti.

Tekstil Sektöründe Verimlilik ve Yenilikçi Enerji Yaklaşımları konulu panelin moderatörlüğünü; İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Midilli yaparken, Ontario Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Nevada-Reno Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yunus Çengel, Yaşar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Güngör Durur, Denizli OSB Enerji ve Çevre Komisyonu Başkanı İbrahim Onur Yıldırım ve Ecogreen Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz panelde konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar katılımcıların merak ettikleri soruları yanıtlarken, verimlilik ve enerji yaklaşımları ile sürdürülebilirlik üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Denizli OSB'de enerjinin geri dönüşümü için dev projeler hayata geçiyor

Etkinlikte söz alan Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli OSB Yönetim Kurulu olarak enerjinin dönüşümü ve verimliliği kapsamında önemli projelere ve yatırımlara imza atıldığını belirtirken, yapılması planlanan ve bölgedeki sanayicilere büyük bir katkı sağlayacak olan projelerin de müjdesini verdi. Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, etkinliğin sonunda panele katılımlarından ve çok kıymetli bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmalarından dolayı panelistlere teşekkür belgelerini takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli OSB'de Tekstil Sektöründe Verimlilik ve Yenilikçi Enerji Yaklaşımları Konulu Panel Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli OSB'de Tekstil Sektöründe Verimlilik ve Yenilikçi Enerji Yaklaşımları Konulu Panel Düzenlendi - Son Dakika
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