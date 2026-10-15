Denizli OSB, Vali Köşger başkanlığında istihdam kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Denizli OSB, Vali Köşger başkanlığında istihdam kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı

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Denizli OSB, Vali Köşger başkanlığında istihdam kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı
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Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. Olağan Toplantısı, Denizli OSB ev sahipliğinde yapıldı. Kurula sunulan teklifler oy birliğiyle kabul edilirken, istihdam ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi hedeflendi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. Olağan Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Vali Yardımcısı Murat Güven, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Bölge Müdürü Ahmet Taş, üniversite temsilcileri, oda başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"İstihdam ve mesleki eğitim, şehrimizin geleceğini şekillendiren temel unsurlardır"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, istihdam politikalarının mesleki eğitimle bütünleşik bir yaklaşımla ele alınmasının önemine dikkat çekerek, "İlimizin ekonomik potansiyelini en üst seviyeye taşımak, nitelikli iş gücünü artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek için kamu kurumlarımız, eğitim kuruluşlarımız ve özel sektörümüz arasında güçlü bir koordinasyon sağlanması büyük önem taşıyor. Mesleki eğitimin sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, vatandaşlarımızın istihdam olanaklarına erişimini kolaylaştırırken işletmelerimizin rekabet gücüne de katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda ortak akıl ve iş birliğiyle geliştirilen çalışmaların, Denizli'nin üretim kapasitesini ve istihdam olanaklarını daha ileriye taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Nitelikli iş gücü, sürdürülebilir sanayi üretiminin temelidir"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ise İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. Olağan Toplantısı'na ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi, üretim gücümüzün korunması ve rekabetçiliğimizin artırılması, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip insan kaynağının yetiştirilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Mesleki eğitimin iş dünyasının beklentileriyle uyumlu biçimde geliştirilmesi ve eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi, sanayimizin geleceği açısından stratejik bir önceliktir. Denizli OSB olarak sanayicilerimizin nitelikli iş gücüne erişimini destekleyen, gençlerimizin mesleki yetkinliklerini geliştiren ve sektörümüzün dönüşümüne katkı sunan çalışmaları önemsiyoruz. Kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz ve sektör temsilcilerimizle ortak hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmaların, şehrimizin üretim ve istihdam potansiyeline önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Toplantı kapsamında gündem maddeleri değerlendirilerek çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Kurula sunulan teklifler, üyelerin değerlendirmelerinin ardından oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Alınan kararlarla Denizli'de istihdam olanaklarının artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA
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