Denizli, Polonya'da İş Temaslarını Güçlendiriyor - Son Dakika
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Denizli, Polonya'da İş Temaslarını Güçlendiriyor

Denizli, Polonya\'da İş Temaslarını Güçlendiriyor
12.06.2026 10:10
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DTO heyeti, Polonya'da Türk iş insanlarıyla ticari fırsatlar ve iş birliklerini değerlendirdi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) heyeti, Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Warsaw Food Expo 2026 Fuarı kapsamındaki ziyaret ve temaslarının ardından, Polonya'daki Türk iş dünyasının önemli temsil kuruluşlarından biri olan Polonya-Türkiye İş İnsanları Derneği'nin (POTİAD) ev sahipliğinde düzenlediği toplantıyı da yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Toplantıya, POTİAD Başkanı Habeş Fakıbaba'nın yanı sıra Polonya'nın farklı şehirlerinde üretim, ithalat, ihracat, lojistik, perakende ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda Türk iş adamı iştirak etti.

Samimi ve verimli bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, ticaret hacminin artırılmasına yönelik fırsatlar ve Denizlili firmaların Polonya pazarındaki etkinliğini güçlendirecek iş birliği olanakları değerlendirildi. Görüşmelerde özellikle gıda, tekstil, ev tekstili, makine, kablo, mermer, doğal taş ve sanayi ürünleri sektörlerinde yeni ticaret kanallarının oluşturulması, mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) içerisindeki stratejik konumu, güçlü ekonomik yapısı ve yaklaşık 38 milyonluk nüfusuyla Türk ihracatçıları açısından önemli bir pazar konumunda bulunduğunu söyledi. Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda istikrarlı şekilde büyüdüğüne de dikkat çeken Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesinde iş dünyasının kuracağı doğrudan temasların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Denizli'nin yüksek üretim ve ihracat kapasitesine sahip bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Denizli; tekstilden gıdaya, makine sanayinden doğal taşa kadar birçok sektörde dünya pazarlarına üretim yapan güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir. Polonya ise yalnızca kendi iç pazarıyla değil, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa'ya açılan önemli bir ticaret kapısı olması nedeniyle firmalarımız için stratejik fırsatlar sunmaktadır. Burada faaliyet gösteren Türk iş dünyası temsilcilerimizin tecrübeleri ve kurdukları ticari ağlar, Denizlili firmalarımızın bu pazarda daha etkin rol almasına önemli bir katkı sağlayacaktır."

Türk iş dünyasından pazar hakkında bilgilendirme

Toplantıda Polonya'da faaliyet gösteren Türk iş adamları da katılımcılara ülke pazarının dinamikleri, tüketici alışkanlıkları, dağıtım kanalları, yatırım ortamı ve ticari süreçler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen birebir görüşmelerde ise Denizlili firmalar ile Polonya'daki Türk iş adamları arasında yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ihracatın artırılmasına yönelik somut adımların atılması konusunda ortak bir görüş oluştu.

Uzun vadeli iş birliklerinin temeli atılıyor

Denizli Ticaret Odası heyeti, uluslararası iş dünyası kuruluşlarıyla gerçekleştirilen bu tür temasların yalnızca kısa vadeli ticari kazanımlar sağlamadığını, aynı zamanda uzun vadeli iş ortaklıklarının kurulmasına, yeni pazarlara erişimin kolaylaştırılmasına ve Denizli'nin küresel ticaretteki görünürlüğünün artırılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Bu konudaki ilgi ve hassasiyetinden dolayı, her zaman her konuda destek gördüklerini söyledikleri Başkan Uğur Erdoğan ile DTO yönetimine teşekkür ettiler.

Büyük ilgi gören ve başından sonuna soluksuz takip edilen toplantı, karşılıklı hediye takdimi ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projelere ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli, Polonya'da İş Temaslarını Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abdullah Arif Saricicek Abdullah Arif Saricicek:
    denizli'de bile başka işleri var ama neyse polonya da iyi pazar herhalde 0 0 Yanıtla
  • Tolunay Halil Tolunay Halil:
    çok güzel habermiş ama bu tür temaslar her yıl oluyo yani yeni bi şey değil diyebiliriz aslında medya biraz büyütüyo işleri hani var mı faydasından bahseden kimse söyleyin bana neyse yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
  • Şeyma İltaş Şeyma İltaş:
    avrupada böyle şeyler aylar öncesinden hazırlanıyo da bizde son dakika yok mu 0 0 Yanıtla
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