Denizli Sanayi Odası'ndan Yeni Orta Vadeli Program Değerlendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Sanayi Odası'ndan Yeni Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

Denizli Sanayi Odası\'ndan Yeni Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 2025-2027 dönemlerini kapsayan Yeni Orta Vadeli Program ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kasapoğlu, programın ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için belirlenen politikalar ve reformlarla ekonominin yol haritasını oluşturacağını belirtti.

05.09.2024 15:17
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Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 2025-2027 dönemlerini kapsayan Yeni Orta Vadeli Program ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kasapoğlu, "Bu program, ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için belirlenen politikalar ve reformlarla önümüzdeki üç yıllık dönemde ekonominin yol haritasını oluşturacak. Bu programı uygularken, kamu özel sektör iş birliğinin artırılmasını özellikle talep ediyoruz. Sürdürülebilir ekonomi önceliğimiz olmalıdır" dedi.

Kasapoğlu açıklamasında şu ifadelere de yer verdi;

"2025-2027 dönemlerini kapsayan Yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı ve ekonominin önümüzdeki üç yıllık yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, programın temel amacının enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu vurguladı. OVP'de 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürüldü. 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e revize edildi. Cari açığın 2024 yılı sonunda yüzde 1,7'ye düşmesi beklenirken, bütçe açığının yüzde 6,4'lük hedefin altında yüzde 4,9'a gerilemesi öngörülüyor. Sayın Yılmaz tarafından açıklanan ve özel sektörle görüşmelerin sonucunda hazırlanan Orta Vadeli Program'ın ülkemiz ve sanayicilerimiz için olumlu sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

Bu programların, kısa vadede enflasyon ve büyüme arasında bir denge kurmayı hedeflediğini biliyoruz. Enflasyonla mücadele ve mali disiplini sağlama öncelikleri vurgulanıyor, ancak bu süreçte büyüme tahminlerinin düşürülmesi, ekonomik istikrarın sağlanmasının öncelikli olduğunu gösteriyor. Programın genel hedefleri, uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi ve düşük enflasyonu sağlamak, ekonomik istikrarı güçlendirmek ve toplumsal refahı artırmak olarak belirtiliyor. Bu hedeflere ulaşmada büyüme, enflasyon, işsizlik ve dış ticaret dengesi arasındaki etkileşimler önemli bir rol oynayacaktır.

Biz, katıldığımız her program ve her platformda sanayicilerimizin ekonomik sorunlarını dile getiriyoruz. Temel beklentimizin; yüksek enflasyon ve düşük kur sarmalından kurtulmak olduğunu da ifade ediyoruz. Önümüzdeki 3 yılı kapsayacak şekilde açıklanan yeni OVP'nin bize sağlamasını arzu ettiğimiz gerçekçi çözüm politikalarının sonucunda; öngörülebilirliğin artması, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara öncelik verilmesi, finansal istikrar ve enflasyonun tek haneye düşürülmesidir.

Bugün açıklanan Orta Vadeli Programın, özellikle enflasyonla mücadelede, öngörülebilir ve sürdürülebilir ekonomi için önemli bir kılavuz olacağını düşünüyoruz. Bu programla birlikte yapısal reformlar konusunda atılacak güçlü adımlar da ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracaktır. Ancak en önemli nokta ise, açıklanan bu programın uygulanma sürecidir. Finansmana erişimin kolaylaştırılmasını, reel sektörün sesine kulak verilmesini ve kamu özel sektör iş birliğinin artırılmasını özellikle talep ediyoruz.

Bizler bu hedefler doğrultusunda atılacak doğru adımlar ve uygulamalarla, şehirlerimiz ve ülkemiz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Sanayi Odası'ndan Yeni Orta Vadeli Program Değerlendirmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Sanayi Odası'ndan Yeni Orta Vadeli Program Değerlendirmesi - Son Dakika
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