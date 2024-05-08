Denizli Sanayi Odası ile İş Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Sanayi Odası ile İş Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı

Denizli Sanayi Odası ile İş Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı

Denizli Sanayi Odası ile Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında, 'DSO E-ihracat ve İhracat İstihbarat Akademi Projesi İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokolle, DSO Akademi'de devam eden ücretsiz E-İhracat eğitimlerinin kapsamı genişletilecek.

08.05.2024 10:47  Güncelleme: 11:03
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ihracat ve İhracat İstihbarat Akademi" projesinin işbirliği protokolü imzalandı.

İŞ Kurumu Denizli İl Müdürü Fatih Işık, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu'nu ziyaret etti. DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş'ın da katılım sağladığı görüşmede, kentteki istihdam rakamları, İşgücü Piyasası Araştırma Anketlerinin sonuçları, sektörlerdeki son durum ve iş dünyasını yakından ilgilendiren güncel konular ele alındı.

Ziyaretin sonund, Denizli Sanayi Odası ile Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında, "DSO E-ihracat ve İhracat İstihbarat Akademi Projesi İş Birliği Protokolü" imzalandı. Müdür Işık ve Başkan Kasapoğlu tarafından imzalanan protokolle; Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilen "DSO E-ihracat ve İhracat İstihbarat Akademi" adlı proje ile DSO Akademi'de devam eden ücretsiz E-İhracat eğitimlerinin kapsamı genişletilecek.

"DSO Akademi'de ücretsiz e-ihracat ve ihracat istihbarat eğitimleri"

Projenin uygulanması çerçevesinde, e-İhracat Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti için kursiyer bulmak üzere Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunanlarla irtibata geçilecek, bu kişiler proje hakkında bilgilendirilecek ve projenin duyurulması üzerine çalışmalar yürütülecek. Mayıs sonu itibariyle eğitimleri tamamlanacak olan proje kapsamında toplamda 140 katılımcıya, 12 günlük E-ihracat eğitimleri Denizli Sanayi Odası tarafından verilecek.

Ayrıca, İhracat İstihbarat Hizmeti için seçilen Temmuz-Ağustos aylarında 3 tam gün halinde verilmesi planlanan eğitimlere toplamda 60 kişinin katılması hedefleniyor. Bu eğitimler aracılığıyla katılımcı firmaların dış ticaret elemanlarının ve yöneticilerinin dünyadaki hiper rekabet dönemine uyum sağlamaları için mesleki uzmanlıklarının ve niteliklerinin geliştirilmesi, böylece firmaların hedef pazarların tespiti yöntemlerini öğrenmeleri, ihracat pazarlaması için bilgi sistemleri ile tanışmalarının sağlanması, ihracat kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Sanayi Odası ile İş Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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