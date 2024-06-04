Denizli Sanayi Odası Meclisi Haziran Ayı Toplantısında İhracat ve İstihdam Konuşuldu

Ekonomi

Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonunda yapıldı.

DSO Meclisin gündeminde ihracat, istihdam ve büyüme rakamları, göçmen işgücünün entegrasyonu ve işgücü ihtiyaçları, GSYH'nin yıllara göre seyri, Kamuda Tasarruf Paketi, YP Kredi Kullanımı ve getirilen sınırlama, Hanehalkı Sosyal Yardımları, başlıklar yer aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, gündemde yer alan önemli başlıklar, güncel veriler, Mayıs ayı oda faaliyetleri ve gelecek ay yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası'na Mayıs Ayında kaydı yapılan 11 yeni üyeyi tebrik etti ve başarılar diledi. Kasapoğlu, "Sanayideki büyüme yüzde 4,9. Bu her ne kadar üretim anlamında olumlu bir rakam olsa da genel ortalamanın altında kalması sebebiyle dikkat çekilmesi gereken bir sonuç. Büyümeyi refaha dönüştürebilmek için üretim ve ihracat şart. Ülkemizin, ekonomimizin büyüme rakamlarını üretimden ve ihracattan almamız gerekiyor" dedi.

Son yıllarda sosyal yardım alan hane sayısı kademeli olarak artıyor

Gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, "Açıklanan verilerle, Türkiye'de 2017 yılında 3,2 milyon hanenin sosyal yardımlardan yararlandığını biliyoruz. İstisnai bir dönem olarak pandemi sürecini hesaba katmasak dahi, bu sayı 2023 yılında 5 milyona dayanmış durumda. Buna göre her 5 haneden biri çeşitli düzeylerde sosyal yardım alıyor. Son 4 senede sosyal yardım alan hane sayısı 1,7 milyon artış gösterdi. Bu da yüzde 52 artış anlamına geliyor. Türkiye'nin sosyal güvenlik rejiminden bir sosyal yardım rejimi kurgusuna geçişi, bugünümüzü etkilediği gibi, geleceğimize de ket vurmaya aday bir durum oluşturuyor. Bireylerin işgücü piyasasında yer almadığı her periyot, prim ödemesiz geçen uzun aralıklar, emekli aylıklarının düzeyi gibi konuları gündemden hiç çıkmamacasına önümüze bırakıyor." dedi.

Göçmen işgücünün göçmen entegrasyonu

Göçmen işgücünün entegrasyonu ile ilgili konuyu meclis gündemine taşıyan Başkan Kasapoğlu, "Bu konu toplumsal ve ekonomik pek çok sıkıntıyı doğuruyor. Sayıları milyonlarla ifade edilen göçmen işçiler, düşük ücret ve kötü çalışma şartlarıyla karşılaşmakla beraber; işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından risklere de daha fazla maruz kalıyor. Ayrıca göçmen işçiler, sıklıkla sosyal güvence sağlanmadan bazen de kayıt dışı istihdam ediliyor. Bu, iş dünyasının kısa vadeli maliyetlerini düşürüyormuş gibi görünse de uzun vadeli sosyal sorumlulukların ihmal edildiği bir durum oluşyuruyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ