Denizli Sanayi Odası'nda Kasapoğlu ve Konyalıoğlu başkanlığa yeniden seçildi - Son Dakika
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Denizli Sanayi Odası'nda Kasapoğlu ve Konyalıoğlu başkanlığa yeniden seçildi

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Denizli Sanayi Odası\'nda Kasapoğlu ve Konyalıoğlu başkanlığa yeniden seçildi
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Denizli Sanayi Odası'nın 2026-2030 dönemi seçimlerinde Selim Kasapoğlu yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına, İ. Okan Konyalıoğlu ise yeniden Meclis Başkanlığına seçildi. 18 Meslek Komitesi için 110 üye ile 46 Meclis Üyesi belirlendi.

Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) 2026-2030 dönemine ilişkin seçim süreci tamamlandı.

1 Ekim'de gerçekleştirilen Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimlerinde, 18 Meslek Komitesinde görev yapacak 110 Meslek Komitesi Üyesi ile 46 Meclis Üyesi belirlenmişti. Seçim sürecinin ikinci aşamasında ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Meclis Divanı, TOBB Genel Kurul Delegeleri ile Disiplin Kurulu Üyeleri belirlendi.

DSO Meclisi, seçimlerin ikinci ayağında Meclisin en yaşlı üyesi Mehmet Akgün başkanlığında bir araya geldi. Gerçekleştirilen seçimlerle 2026-2030 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu ve Meclis Divanının yanı sıra TOBB Genel Kurul Delegeleri ile Disiplin Kurulu Üyeleri belirlendi.

Başkan Kasapoğlu güven tazeledi

Oda Hizmet Binasında gerçekleştirilen seçim sonucunda DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 2026-2030 dönemi için yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Kasapoğlu başkanlığındaki yeni dönem Yönetim Kurulunda Ali Fuat Özel, Enis Emre Boz, Erkan Tıkıroğlu, Ersin Turgut, Ferit Bozdemir, İlhan Sicimli, Levent Çaputçu, Mehmet Serter, Metin Okan ve Osman Makal asil üye olarak yer aldı.

DSO Meclisinde yeni dönem divanı

DSO Meclisinin 2026-2030 döneminde görev yapacak Başkanlık Divanı da belirlendi. İ. Okan Konyalıoğlu yeniden Meclis Başkanlığına seçilirken, Tolga Varlıker ve Nuri Turgut Meclis Başkan Yardımcılıklarına, Ali Demir ise Katip Üyeliğe seçildi.

Konyalıoğlu: "Sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Yeniden Meclis Başkanlığına seçilen İ. Okan Konyalıoğlu, kendisini ve Meclis Divanı üyelerini göreve seçen Meclis Üyelerine teşekkür ederek, "Bu görevlere sorumluluk almaya talip olarak geldik. Önümüzdeki dört yıl boyunca yorgunlukların ve kırgınlıkların çalışmalarımızı etkilemesine izin vermeden bu sorumluluğu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Verimli bir dönemi geride bıraktık. Yeni dönemde meslek grubu sayımızın 18'e, Meclis Üyesi sayımızın 46'ya ve Meslek Komitesi Üyesi sayımızın 110'a yükselmesiyle sektörlerimizin Odamızdaki temsili daha da güçlendi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte çalışarak bu dönemi de verimli geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Kasapoğlu: "Gündemimiz verimlilik, yapay zeka ve yeni yatırımlar olacak"

Seçimlerin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Kasapoğlu, geride kalan dönemde elde edilen başarının Meclis, Yönetim Kurulu ve Meslek Komitelerinin ortak emeğiyle sağlandığını belirterek, "Denizli Sanayi Odası, geçtiğimiz dört yılda şehrimizde daha etkin bir konuma geldi. Yeni dönemde de Odamızın etki alanını ve gücünü artırmak için aynı motivasyon ve heyecanla çalışacağız. Çalışmalarımızı ve kararlarımızı komitelerimizin ve komisyonlarımızın katkılarıyla şekillendirmeyi sürdüreceğiz. Gündemimiz verimlilik, yapay zeka ve yeni yatırımlar olacak. Yeni OSB alanları açmak ve mevcut OSB projelerimizi hızla tamamlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu şehrin Odamıza ve sizlerin Denizli sanayisi için vereceği mücadeleye ihtiyacı var. Hep birlikte aynı azim, kararlılık ve enerjiyle Denizli için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Oda Organ Seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte DSO'yu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulunda temsil edecek asil delegeler Hüsnü Şarkaya ve Cihan Emre İnceoğlu oldu. DSO Disiplin Kurulunun asil üyeleri ise Selim Yaymanoğlu, Erdal Demiryürek, Osman Uğurlu, Mehmet Ateş, Yavuz Perçin ve Mehmet Yukarıca olarak belirlendi.

Kaynak: İHA
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