Denizli Tandır Kebabı Ustası Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın Yeni Kriterlerine Destek Verdi

Ekonomi

Denizli'nin coğrafi işaret belgesi tescilli geleneksel lezzeti Denizli Tandır Kebabı ustası Dursun Göçenoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kebabın vazgeçilmez unsuru tereyağında taklit ve tağşişi engellemek amacıyla yeni kriterler getirilmesi kararına destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri korumak, tereyağı ve sadeyağdaki taklit ile tağşişi önlemek amacıyla hazırlanan taslağı görüşe sundu. Alınan kararla tereyağı ile sade yağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gerekli özelliklerin belirlenmesi amaçlandı. Düzenlemeyle tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranının ağırlıkça en az yüzde 82 olması kriteri getirilecek. Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma vericiler, manda sütü aroması ile yoğurt aroması gibi süt veya süt ürünleri aroma vericileri kullanılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda sektörü yönelik attığı bu önemli adıma bir destek de lezzetini kullanılan doğal tereyağından alan coğrafi işaret belgesi tescilli Denizi Tandır Kabının emektar ustalarından geldi. Denizli Tandır Kebabını yurt için ve yurt dışında tanıtmaya çalışan kebap ustaları, alınan bu kararın Denizli'nin geleneksel lezzetinin ilk günkü hazırlanış şekli ve lezzetiyle gelecek kuşaklara aktarılması için büyük önem taşıdığına işaret etti.

Denizli'nin meşhur tandır kebabını işletmelerinde tamamen doğal ürünlerle hazırladıklarını ve genç ustalara da bunu öğretmeye çalıştığını kaydeden Dursun Göçenoğlu, ürün etiketlerinde gıda adının net bir şekilde belirtilmesi ve içerdiği süt yağı miktarının açıkça gösterilmesi gibi uygulamaların tüketiciler için büyük önem taşıdığını söyledi. Açıklanan yeni kriterlerin ürünlerin kalitesini ve güvenliğini artıracağına dikkat çeken Göçenoğlu, Denizli'deki kebap ustaları olarak Bakanlığın aldığı bu karara tam destek verdiklerini ifade etti.

"Bakanlığımızın taklit ve tağşişe karşı yeni kriterlerinin destekçisi ve arkasındayız"

Bakanlığın gıda sektöründe özellikle taklit ürünlere karşı aldığı kararların arkasında olduklarını açıklayan Kebapçı Dursun işletmesinin sahibi Dursun Göçenoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın tereyağında tuz ve süt oranları ile ilgili belirlediği kriterler, toplumumuzun sağlığı için doğru alınan bir karar olduğunu söyleyebilirim. Biz Denizli Kebabı olarak tamamen doğal ve dağda yayılmış kuzularımızdan yapılıyor. Bizlerde kebabımızın hazırlanışında tuz dahi bulundurmuyoruz. Biz kuzularımızı 10 parçaya bölerek, doğal odun ateşinde pişiriyoruz. Tuz ve baharat kullanılmadan müşterilerimize veriyoruz. Bu gençlerimiz ve gelecek neslimizin sağlığı için çok doğru bir karardı. Biz de mesleğimiz gereği doğal bir ürün olarak müşterilerimize sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Faydalı bir hizmet verdiğimizin inancındayız. Tanıtımlarımızı daha çok yaparak insanlara doğru beslenme ve doğru tüketimi öneriyoruz. Bakanlığımızın taklit ve tağşişe karşı belirlediği yeni kriterlerinin destekçisi ve arkasındayız. İnşallah toplumumuzda bilinçli bir şekilde tüketimini yapar" diye konuştu. - DENİZLİ