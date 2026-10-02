Denizli Ticaret Borsası'nın Borsa-20 nohudu Serinhisar'da sarı leblebiye dönüştü - Son Dakika
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Denizli Ticaret Borsası'nın Borsa-20 nohudu Serinhisar'da sarı leblebiye dönüştü

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Denizli Ticaret Borsası\'nın Borsa-20 nohudu Serinhisar\'da sarı leblebiye dönüştü
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Denizli Ticaret Borsası öncülüğünde geliştirilen Borsa-20 nohut çeşidi, Serinhisar'da işlenerek sarı leblebiye dönüştürüldü. Başkan İbrahim Tefenlili, bunun yerli nohudun sanayi açısından değerlendirilebildiğini gösterdiğini ve tarımsal üretimle sanayiyi buluşturduğunu belirtti.

Denizli Ticaret Borsası (DTB) öncülüğünde geliştirilen Borsa-20 nohut çeşidinden leblebi üretilmeye başlandı.

Borsadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi" kapsamında Borsa-20 nohut çeşidi geliştirildi.

Geliştirilen nohut çeşidinden Serinhisar ilçesinde leblebi üretilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Borsa-20'nin Serinhisar'da sarı leblebiye dönüştürülmesinin, tarımsal üretim ile sanayi arasındaki bağın güçlendirilmesi açısından önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Borsa-20'nin sadece bir nohut çeşidi olmadığını, Denizli tarımı ve leblebi sektörünün geleceğine yönelik önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarlada başlayan çalışmalarımızın bugün Serinhisar'da leblebiye dönüşmesini görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Borsa-20'nin sarı leblebiye dönüşmesi, geliştirdiğimiz yerli nohut çeşidinin sanayi açısından da değerlendirilebildiğini gösteriyor. Amacımız, üreticimizin daha kaliteli ve verimli üretim yapmasını sağlarken, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu kaliteli ham maddeyi de yerli üretimle karşılayabilmek. Tarımsal üretim ile sanayiyi aynı değer zincirinde buluşturan çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Denizli Ticaret Borsası'nın Borsa-20 nohudu Serinhisar'da sarı leblebiye dönüştü - Son Dakika
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