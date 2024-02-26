Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan, Meslek Komiteleriyle Değerlendirme Toplantılarına Devam Ediyor

Denizli Ticaret Odası (DTO meslek komitelerinin aylık olağan toplantılarına katılan Başkan Erdoğan, sektörel değerlendirmelerde bulundukları ortak komite toplantılarının 30 meslek komitesini tamamlayıncaya kadar kesintisiz devam edeceğini söyledi.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, meslek komiteleriyle istişare toplantıları yapıyor. Üyelerinin, sektörleri ve meslektaşlarıyla ilgili öneri, talep ve beklentilerini alıyor. Benzer meslek gruplarının bir araya gelerek sektörel gelişmeleri değerlendirdiği ortak toplantıların ilki yapıldı. Başkan Erdoğan, ikamet amaçlı konut inşaatı, mimarlık, mühendislik, plan ve proje hazırlama, ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, hafriyat, kazı, kırım ve yıkım, bina ve diğer inşaat projelerine ilişkin her türlü tesisat ve montaj işleri, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleri tesisi, asansör ve yürüyen merdiven kurulum faaliyetleriyle iştigal eden üyelerinin yer aldığı meslek komiteleriyle değerlendirme toplantısının ardından üye ziyaretlerinde de bulundu. Başkan Erdoğan, DTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Taştan'ı, yeni projesinin şantiye alanında ziyaret etti; çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Daha sonra da genç kadın girişimci İmren Çıralı Soylu'yu, işletmesi ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Ziyaretleriyle ilgili olarak "Ferah ve modern bir ortamda güzel bir kahve keyfine hayır diyemedik. Öncesinde de Denizli'mizin çehresini değiştirip daha da güzelleştirecek bir inşaat projesinin özelliklerini bizzat sahibinden dinledik. Genç girişimcilerimizi takdir ediyoruz; misafirperverlikleri için teşekkür ediyor başarılarının aratarak sürmesini diliyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan, bir gün sonra da bu kez 5, 6, 12 ve 22'nci Meslek Komiteleriyle bir araya geldi. DTO üyesi iş insanı Ali Darıcı'nın Akkonak Mahallesi'ndeki Gıda, Şarküteri, Arıcılık Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi'ndeki ortak komite toplantısına, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile toprak ve hayvan mahsulleri üretimi ile satışı, gıda, yiyecek ve içecek maddeleri üretimi ve toptan ticareti, lokanta, restoran, çay ocağı, kafeterya, büfe, kantin, gazino vb. yerlerin işletmeciliği, hazır yemek, fast food, pizza vb. üretim ve satışı, her türlü yiyecek ve içecek maddeleri perakende ticareti ile iştigal eden DTO üyelerinin yer aldığı meslek komiteleri katıldı. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan, "Meslek Komitelerimizle, ortak istişare toplantıları yapıyoruz. Sektörlerindeki son gelişmeleri, meslektaşlarıyla üyelerimizden gelen öneri, talep ve beklentileri ele alıyor, önümüzdeki günlerde yapacağımız faaliyetlerimizi planlıyoruz. Toplantılarımız, 30 meslek komitemizin tamamını kapsayacak şekilde kesintisiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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