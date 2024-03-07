Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Kadın Girişimcileri Desteklediklerini Belirtti

DENİZLİ(İHA) – Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, Türk kadınlarının ve özellikle de Denizlili kadınların, ekonomide ve toplumsal hayatta sergiledikleri çalışkanlığının, azmin ve girişimciliğinin altını çizerek, onların bu özelliklerinin Türkiye'nin kalkınmasında kritik bir rol oynadığını belirtti.
Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında, "Denizli'mizin kadınları gerek iş dünyasında gerekse toplumsal hayatta gösterdikleri mücadeleci ruh ve çalışkanlıklarıyla, hepimiz için birer ilham kaynağıdır. Onların bu asla yılmaz azmi ve girişimci ruhu, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gelişiminde lokomotif rol oynamaktadır. Denizli olarak, kadınlarımızın iş dünyası başta olmak üzere hayatın her alanında elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.
"Denizlili kadın girişimcileri hep destekledik"
Başkan Erdoğan ayrıca Denizlili kadınların, geleneksel el sanatlarından teknolojiye, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda sergiledikleri girişimci ruhları ve başarıları ile hem yerel hem de ulusal ekonomiye büyük katkılar sağladıklarını da vurguladı. Erdoğan, "Kadınlarımızın iş dünyasındaki varlıkları sadece ekonomik değere dönüşmekle kalmıyor aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da toplumumuzu zenginleştiriyor. Denizli Ticaret Odası olarak, Denizlili kadın girişimcileri hep destekledik, her zaman desteklemeye de devam edeceğiz. İş dünyasında kadınların sayısının artması ve etkin roller üstlenmeleri için geliştirilen projelerle kadınların güçlenmesine katkı sağlamayı hedefledik. Her zaman her şartta hep yanlarındayız" dedi. - DENİZLİ
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