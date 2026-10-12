Denizli Ticaret Odası başkanlık seçimini 79 oyun 60\'ını alan Uğur Erdoğan kazandı

Denizli Ticaret Odası (DTO), 2026-2030 yılları arasını kapsayan yeni dönem meclisini, idari organlarını seçmek üzere özel gündemle topladı. Meslek Komiteleri de dönemin ilk toplantısını yaparak seçimlerini tamamladı. Sandık kurulu nezaretinde sabah saatlerinde başlayan oylamayla DTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanının yanı sıra Meclis Başkanı ve yardımcıları ile Meclisin Katip Üyesi seçildi. 81 meclis üyesi, öğleden sonra ise yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Başkan Erdoğan, güven tazelediği seçimin ardından "Üyelerimiz istikrar dedi; kazanan Denizli oldu" diyerek, seçime katılanlarla kendisini ve mavi listelerini destekleyenlere teşekkür etti.

DTO Meclis Salonu'nda, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar (TOBB) Kanunu gereğince, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB genel kurul delegelerinin seçimi yapıldı. 13.00-15.00 saatleri arasında ise meclis başkanı, 2 tane meclis başkan yardımcısı ile katip üye seçimi için sandık başına gidildi. Saat 15.00'da da yeni dönemin meslek komitesi üyeleri toplanarak başkanları ile başkan yardımcılarını seçtiler.

5 Ekim 2026 Pazartesi günü PASVAK Aşevi Salonunda yapılan DTO Genel Kurulu'nda seçimi kazanarak 2026-2030 yılları arasını kapsayan DTO Meclisi ve Meslek Komitelerine giren isimler, T.C. kimlik kartları ve Ticaret Sicilden Aldıkları Yetki Belgeleri ile idari organ seçimlerine katılarak 2026 Yılı DTO Seçim sürecini tamamladılar.

Mavi ve beyaz liste yarıştı

Yönetim Kurulu ve Başkanlık seçiminde, mavi ve beyaz listeler yarıştı. Buna göre, DTO Genel Kurulu'nda 21 meslek komitesini kazanarak 61 meclis üyesi ile yeni dönemin DTO Meclisi'nde yer alan Mavi Listenin adayı DTO Başkanı Uğur Erdoğan, kullanılan 79 oyun 60'ını alarak yeniden aynı göreve seçildi ve güven tazeledi. 9 meslek komitesi ve 20 meclis üyesi ile yeni dönemde yer alan ve seçime beyaz liste ile giren rakibi Faik Müftüler ise 19 oyda kaldı.

Uğur Erdoğan'ın başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu Ali Taşevli, Bekir Çakır, Erol Kaya, Kemal Tuncer, Mehmet Oğuzhan Şahan, Melek Kartay, Musa İmançlı, Öztürk Taştan, Tuncay Çetin ve Yavuz Aki'den oluştu. Yedek yönetim kurulu üyeleri ise Mutlu Başaran, Mehmet Dere, Murat Can, Muhammed Ali Çelik, Ahu Topal, Mustafa Karakaş, Okan Yıldırım, Hakan Orhan, Eldin Çiftçi ve Ahmet Ersarı oldu.

Meclis Başkanlığı seçimini de yine 58 kabul oyuyla mavi listenin adayı olan geçen dönemin DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya kazandı. Başkan Yardımcıları ise Halil Öztürk ile Mehmet Taştan oldu. Volkan Gürsoy da bir kez daha meclis katip üyeliğine seçildi.Yakup Öğütcen'in meclis başkanlığına aday gösterildiği Alican Dinç, Serkan Başbuğ ve Hüseyin Gökce'den oluşan rakip liste ise 19 oy alabildi.

Başkan Erdoğan: "Üyelerimiz istikrar dedi; kazanan Denizli oldu"

Seçimlerin ardından güven tazeleyerek yeniden DTO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Uğur Erdoğan, meclis üyeleri ile 30 meslek komitesindeki tüm üyelerine odalarının seçimlerine ve kendilerine gösterdikleri ilgi ile verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Erdoğan, "Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortamda seçimlerimizi tamamladık. Seçim çalışmalarında değişim sloganları ortada çok dolaştı fakat Denizli Ticaret Odamızın üyeleri değişimden yana değil, gelişimden, üretimden, ihracattan, istihdamdan, yatırımdan ve istikrardan yana oylarını kullandı; tercihlerini otaya koydu. Bizler iki dönemdir sürekli sahadaydık; esnafımızın, tüccarımızın ve ihracatçımızın yanında olup onları dinledik, dertlerini ilgili makamlara ulaştırdık. Bunu da üyelerimiz gördü, projelerimizin devam etmesi noktasında bizi tekrar bu göreve layık gördü. Bu can bu bedende olduğu sürece, ekibimiz ile Denizli'mize ve sektörlerimize hizmet etmeye ve insanımıza, üyemize hizmette yarışmaya devam edeceğiz. Omuzlarımıza almış olduğumuz sorumluluğun farkındayız Hem meclisimizi hem de yönetim kurulu üyelerimizi ciddi anlamda değiştirdik ve gençleştirdik. Ticaret Odamızın üyelerine bize inanıp güvenip yola devam etme noktasında bu sorumluluğu tekrar bize verdikleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm takım arkadaşlarıma ve ekibime göstermiş oldukları yoğun çaba, çalışma ve başarılarından dolayı müteşekkiriz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Seçimin ardindan yeni dönemin ilk toplu karesi geldi. Seçimlere katılan meclis üyelerinden büyük alkış alan Başkan Erdoğan daha sonra tebrikleri kabul etti ve yeni dönemin meclis üyeleri ile toplu fotoğraf çektirdi.