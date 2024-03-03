DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Meslek Komiteleriyle İstişarelerde Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Meslek Komiteleriyle İstişarelerde Buluştu

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Meslek Komiteleriyle İstişarelerde Buluştu

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, meslek komitesi üyeleriyle bir araya gelerek sektörleriyle ilgili istişarelerde bulundu. Toplantıda, kara, hava, deniz yolu ile yolcu, yük, petrol ve kargo taşımacılığı faaliyetleri, kuryelik, depolama, antrepo, gümrük komisyonculuğu, müşavirlik vb. hizmetler, motorlu ve motorsuz taşıtların üretim ve satışı, oto yedek parçalarının üretim ve satışı, servis ve bakım hizmetleri faaliyetleri ile enerji, yakacak maddeleri, akaryakıt, doğal gaz, madeni yağ ve benzerinin üretimi, iletimi ve satışıyla iştigal eden DTO üyeleri yer aldı. Başkan Erdoğan, üyelerin yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılımını teşvik etti ve bu yıl düzenlenecek 25 farklı fuar için organizasyon yapıldığını belirtti.

03.03.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, meslek komitesi üyeleriyle bir araya gelerek sektörleriyle ilgili istişarelerde bulunuyor. Benzer sektörlerdeki üyelerin buluştuğu toplantılar, büyük ilgi görüyor.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bu kez DTO'nun 4, 15 ve 19'uncu meslek komitelerinin üyeleriyle buluştu. Yoğun ilgi gösterilen sektörel değerlendirme toplantısında kara, hava, deniz yolu ile yolcu, yük, petrol ve kargo taşımacılığı faaliyetleri, kuryelik, depolama, antrepo, gümrük komisyonculuğu, müşavirlik vb. hizmetler, motorlu ve motorsuz taşıtların üretim ve satışı, oto yedek parçalarının üretim ve satışı, servis ve bakım hizmetleri faaliyetleri ile enerji, yakacak maddeleri, akaryakıt, doğal gaz, madeni yağ ve benzerinin üretimi, iletimi ve satışıyla iştigal eden DTO üyeleri yer aldı; sektörlerinin son durumu ile Denizli Ticaret Odası'nın faaliyetlerini ele aldı.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, meslek komitesi üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında faaliyetleri, hizmetleri ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladıkları projeleriyle ilgili bilgileri paylaştı, önerilerini not aldı. Başkan Erdoğan, "En önemli gördüğümüz konuların başında, üyelerimizin yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılmaları geliyor. Biz bu sene fuar sayısını yüzde 100 artırdık. Bu yıl, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek 25 farklı fuar için organizasyon yaptık. Sizlerden gelecek talepler doğrultusunda sayıyı daha da artırabiliriz. Biz şunu iyi biliyoruz ki bu fuarlar ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer olarak geriye dönüyorlar" dedi.

Erdoğan, konuşması sonrasında DTO meslek komitelerinin üyelerinin sektörleri ve odalarının hizmetleriyle ilgili görüşlerini aldı. Başkan Erdoğan'ı çalışmaları dolayısıyla tebrik eden üyeler, "Ne zaman bir talep ile size gelsek bizi asla geri çevirmediniz. İşlerimiz ve sektörlerimizle ilgili yaşadığımız problemlerin çözüme kavuşturulması noktasında da büyük çaba harcadınız. Çok teşekkür ediyoruz, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyoruz" dediler. Başkan Erdoğan da "Biz bir aileyiz. Güçlü bir ekibiz. Ne yaptıysak birlikte yaptık, yapıyoruz. İyi ki varsınız" dedi.

Etkinlik, toplantının anısına toplu fotoğraf çektirilmesiyle son buldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Meslek Komiteleriyle İstişarelerde Buluştu - Son Dakika

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