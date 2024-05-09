Denizli Ticaret Odası Üye Sayısı 22 Bine Yaklaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Ticaret Odası Üye Sayısı 22 Bine Yaklaştı

Denizli Ticaret Odası Üye Sayısı 22 Bine Yaklaştı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi, aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin ihracatındaki artışın iş dünyasının dinamizmini gösterdiğini belirtti. DTO'nun üye sayısı ise 22 bine yaklaştı.

09.05.2024 14:58  Güncelleme: 15:12
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi, aylık olağan toplantısını yaptı. DTO'nun üye sayısının 22 bine yaklaştığını açıklayan Başkan Uğur Erdoğan, "Denizli'nin ihracatındaki artış, iş dünyamızın dinamizminin de bir göstergesidir" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, mayıs ayına dair meclis toplantısındaki oda faaliyetleri ve gündemle ilgili değerlendirmelerine başlamadan önce Denizli Meyve ve Sebze Komisyoncuları (DEMESKO) Başkanı seçilen DTO Meclis Üyesi Halil Öztürk ile yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyesi seçilen Soner Yıldız ve Yavuz Aki'yi tebrik etti.

İlk olarak ihracat verilerini ele alan Başkan Erdoğan, nisanda aylık 306 milyon dolarlık bir ihracat tutarına ulaşıldığını açıkladı. Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) verilerine göre sadece DENİB üzerinden yapılan ihracatın yüzde 1,4 artışla 246 milyon dolara ulaştığını belirtti. Erdoğan, "İhracatımızdaki artış, iş dünyamızın dinamizminin, çalıştığının bir göstergesidir. Denizli'nin ihracatında önemli bir rol oynayan Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, nisanda yüzde 1,84 artmıştır. Sektörel olarak bakıldığında ise çelik sektörü hem yılın ilk dört aylık döneminde hem de geçen yılın nisan ayına göre artış kaydeden tek sektör oldu. Yabancı sermayeli firmalarımız 398'e yükseldi. Almanlarla yapılan ortaklıklar, 78 şirketle yine 1'inci sırada yer aldı. 57 farklı ülkenin olduğu yatırımlarda yabancıların sermaye oranı yüzde 61'i buldu" diye konuştu.

DTO her geçen gün daha da büyüyor, güçleniyor

Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nın üye sayısında da önemli bir artış yaşandığına dikkat çekti. Erdoğan "Son bir yıl içinde faal üye sayısını yaklaşık yüzde 8 artırarak 21 bin 769 üyeye ulaştık. İlk dört ayda verilen belgelerin sayısında da artış gözledik; sayısal takograf belgesi düzenlemede yüzde 3, levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi vermede ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 artış yaşandı. Ayrıca 96 iş makinesi tescili ile 265 k belgesi verdik. 102 kapasite raporu ile 13 ekspertiz raporu onayladık. 5 yerli malı belgesi düzenledik. Odamıza gelen 2 bin 382 evrak karşılığında 7 bin 593 evrak düzenledik verdik" dedi.

"DTO, her zaman üyelerinin ve sektörlerin yanında"

Başkan Erdoğan, konuşmasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre bu yıl kurulan 86 gerçek kişi işletmesiyle Denizli'nin, iller arasında 11'inci sırada yer aldığını da vurguladı. Erdoğan "Tüm bu veriler, Denizli'nin ekonomik büyümesinin ve iş dünyasının canlılığını sürdürdüğünü gösteriyor. Biz de Denizli Ticaret Odası olarak, iş dünyamızın her zaman yanında olacak onları daha da ileriye ve iyiye taşıyacak projeler ile destekler sunmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Ticaret Odası Üye Sayısı 22 Bine Yaklaştı - Son Dakika

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