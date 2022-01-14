Üye Girişi
Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu sözler - Son Dakika

Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu sözler

14.01.2022 12:50
Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu sözler

Mesleğinin duayenlerinden Gazeteci Yazar Yavuz Donat, köşe yazısında Denizli'ye ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'a geniş yer verdi.

Mesleğinin duayenlerinden Gazeteci Yazar Yavuz Donat, köşe yazısında Denizli'ye ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'a geniş yer verdi. Donat, geçen ayın ortasında Başkan Erdoğan ile görüştü. Yazar Donat, Denizli'de ki izlenimlerini kaleme aldığı yazısında, Denizli'den ve Denizli Ticaret Odası'ndan övgüyle söz etti.

Gazetecilik mesleğinin üstatlarından kabul edilen, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine ışık tutan anılarına yer verdiği Off The Record, Yavuz Donat'ın Vitrininden 1 Sandıktan İhtilale, 2 Buyruklu Demokrasi, 3 Özallı Yıllar, Demirel'in Yokluk Yılları, Öncesi ve Sonrasıyla 28 Şubat, Cumhuriyetin Kara Kutusu Süleyman Demirel Anlatıyor gibi çok sayıda kitabı bulunan ünlü Gazeteci Yazar Yavuz Donat, 16 Aralık 2021'de ziyaret ettiği Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ile Denizli'deki temaslarından elde ettiği izlenimlerini, Sabah Gazetesi'ndeki köşesine taşıdı. Donat, kaleme aldığı illerde yaşayanlar ve o şehrin hemşehrileri tarafından büyük bir merak ve ilgiyle okunan yazılarının sonuncusunda, Denizli'yi ve Denizli Ticaret Odası ile DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın faaliyetlerini Türkiye'ye örnek göstererek, Denizlililerin girişimci ruhundan övgüyle bahsetti. Köşe Yazarı Donat, Anadolu şehirlerindeki son durumu değerlendirdiği, ülkede önde gelen kentlerin ekonomik faaliyetlerine ve halkının görüşlerine yer verdiği dizi yazısının en yenisinde, Denizli'yi kendisiyle her zaman tatlı bir rekabet içinde olan komşusu Aydın ile de kıyasladı.

"Gazeteci Yazar Yavuz Donat'a, teşekkür ederim"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yazının yayınlanmasının ardından paylaştığı mesajında; "Fahri bir hemşehrimiz gibi bizim gözümüzden bakarak şehrimizin ve insanımızın girişimci ruhunu tarihe not düşen güzel yazısından dolayı, Denizli'mizi ve Denizli Ticaret Odamızda neler yaptığımızı kaleme alan mesleğinin üstatlarından Gazeteci Yazar Yavuz Donat'a, teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu sözler
Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu sözler
Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu sözler
Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu sözler

YORUMLAR
500

Sabah Gazetesi, Yavuz Donat, Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu sözler - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş         
12:30
Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar         
12:04
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi         
19:22
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26

Son Dakika Haberleri
13:15 Evsahibinin baltayla kapılarını kırdığı Suriyeli aile: Suriye'de savaştayız sandık!
13:02 Konya'da aynı aileden 7 kişi katledilmişti! Aileden tek sağ kalan kişi sanığa bağırdı: İlişkinizi biliyoruz!
12:46 Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı
12:39 Haritanın her yerinde kadın cinayetleri! Bu kez Bursa! Karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı
12:36 Cübbeli Ahmet Hoca: Yurtlar sübyancılık, ırz düşmanlığı var mı diye denetlenmeli!
12:29 İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş
12:16 Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
12:03 Son dakika! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri
12:02 Haftanın son gününde altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
12:01 Bülent Arınç'ın "FETÖ"den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 13:46:46. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu sözler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement