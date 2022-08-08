Denizli'de halk ekmek 3 liradan satışa sunulacak - Son Dakika
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Denizli'de halk ekmek 3 liradan satışa sunulacak

08.08.2022 18:15
Denizli'de halk ekmek 3 liradan satışa sunulacak

Denizli'ye 'Halk Ekmek' müjdesi veren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bugün başkanlık ettiği Belediye Meclis Toplantısı'nda ekmeğin fiyatını oylamaya sundu.

Denizli'ye 'Halk Ekmek' müjdesi veren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bugün başkanlık ettiği Belediye Meclis Toplantısı'nda ekmeğin fiyatını oylamaya sundu. Fırıncılar Odası ile ortaklaşa yürütülecek Merkezefendi Halk Ekmek projesinde ekmeğin fiyatı 3 TL olarak belirlendi.

Cuma günü oylamaya sunularak komisyona havale edilen Merkezefendi Halk Ekmek büfe yerleri ve fiyatı ile ilgili karar MHP ve AK Parti'nin 15 red oyu, CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi ve 1 bağımsız olmak üzere toplam 21 kabul kabul oyu ile yürürlüğe girdi. Alınan kararda küçük esnafın desteklenmesi ve ekmeğin fiyatının pek çok ilden daha ucuz olması dikkat çekti.

Küçük esnaf desteklenecek

Alınan meclis kararı ile Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri konumlandırılırken küçük esnafın yakınında olmamasına özen gösterilecek. Saat esası ile yürütülecek Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri saat 06.30 - 08.30 aralığında hizmet verecek. Bu saat aralığı ile küçük esnaf desteklenirken, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasına önem verilecek.

İhtiyaç sahiplerine ucuz ve kaliteli ekmek sunulacak

Dezavantajlı mahallelerden başlayarak ihtiyaç sahiplerine ucuz ve kaliteli ekmek sunacak Merkezefendi Halk Ekmek Projesi ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'de hemşerilerimizde krizin etkilerini azaltmak için çalışıyoruz. Çalışma esasımızda 'Ben yaptım oldu' zihniyeti ile değil, odalarımızla birlikte "Ortak akıl" zihniyeti ile projelerimizi ortaya koyuyoruz. Bu projemizde de Denizli Fırıncılar Odamız ile birlikte çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Halk Ekmek, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de halk ekmek 3 liradan satışa sunulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de halk ekmek 3 liradan satışa sunulacak - Son Dakika
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