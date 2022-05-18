Derecikliler sınır kapısının açılmasını istiyor - Son Dakika
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Derecikliler sınır kapısının açılmasını istiyor

18.05.2022 23:55

Derecikliler sınır kapısının açılmasını istiyor Hakkari'nin Derecik ilçesi halkı, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu sağlanan güvenlik ortamıyla birlikte Umurlu Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti.

Derecikliler sınır kapısının açılmasını istiyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesi halkı, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu sağlanan güvenlik ortamıyla birlikte Umurlu Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti.

Bir araya gelen bölgenin kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar, sınır kapısının açılması için ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Umurlu Sınır Kapısı'nın açılması istenerek, "Açılmasını talep ve arzu ettiğimiz bu kapı artık elzem olmuştur. En yakınımızda bulunan Çukurca Üzümlü Sınır Kapısı, Derecik'ten 535 kilometre gidişi olan ve dönüşü ile toplamda bin 70 kilometre olan bu yol 14 saat sürmektedir denildi.

"Silahlı kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ile bölgede artık güvenlik sorunu kalmamıştır. Bu kapının açılması insani açıdan önemli, ticari açıdan kalkınma sağlayacaktır" diye devam eden açıklamada, "Şayet Umurlu Sınır Kapısı uygun görülmeyip açılmıyorsa, Yeşilova Anadağ bölgesi veya Samanlı bölgelerinin alternatif olarak görülmesini istiyor ve talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Derecikliler sınır kapısının açılmasını istiyor
Derecikliler sınır kapısının açılmasını istiyor
Derecikliler sınır kapısının açılmasını istiyor
Derecikliler sınır kapısının açılmasını istiyor

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Kaynak: İHA

Hakkari, Derecik, Umurlu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Derecikliler sınır kapısının açılmasını istiyor - Son Dakika


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