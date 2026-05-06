Dereiçi HES Özelleştiriliyor
Dereiçi HES Özelleştiriliyor

06.05.2026 09:43
ÖİB, Kars'taki Dereiçi HES'nin işletme hakkını özelleştireceğini açıkladı. İhale 25 Haziran'da.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali (HES) ve santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesini kararlaştırdı.

ÖİB'nin konuya ilişkin yatırımcılara duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kars'taki Dereiçi HES ve santral tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 50 bin lira, geçici teminat bedeli de 1 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 25 Haziran'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
