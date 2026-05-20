Deri İhracatı 469 Milyon Doları Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deri İhracatı 469 Milyon Doları Geçti

Deri İhracatı 469 Milyon Doları Geçti
20.05.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDMİB Başkanı Gündoğdu, Türkiye'nin ocak-nisan deri ihracatının 469 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gündoğdu, Türkiye'nin deri ve deri ürünleri ihracatının ocak-nisan döneminde 469 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Gündoğdu, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması ve deri sektöründeki güncel gelişmelerle ilgili Ege İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ocak-nisan döneminde deri ve deri mamullerindeki ihracatının 469 milyon dolar olduğunu belirten Gündoğdu, ayakkabıdan 279 milyon dolar, saraciyeden 76 milyon dolar, mamul deri ve kürkten 114 milyon dolar gelir elde edildiğini ifade etti.

Gündoğdu, Kurban Bayramı'ndaki derilerinin ekonomiye kazandırılmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Kurban derileri büyük bir sorun, bir türlü çözümü bulamıyoruz. Yılda 5 milyon büyükbaş hayvan kesiliyor, bunun 1 milyonu 2 günde kesiliyor. Bunları muhafaza etmek, doğru şekilde ekonomiye kazandırmak kolay değil. Kurban derilerinin toplanmasıyla ilgili yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları harekete geçirilmeli. Kesim yapacak kasaplara yönelik bilgilendirme notları hazırlanması çok önemli. Deri yüzüm teknikleri, bağırsak temizliği, tuzlama ve muhafaza koşulları konusunda standart uygulamaların yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu hususlara dikkat edildiği takdirde kurban derileri ekonomiye kazandırılır."

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyesi Nagihan Bozkurt ise bölgede sektörün çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri Erhan Onay ile Gizem Dönmez Gürkan da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deri İhracatı 469 Milyon Doları Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:51:44. #7.13#
SON DAKİKA: Deri İhracatı 469 Milyon Doları Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.