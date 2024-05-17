Deri konfeksiyon sektörü ihracatını ABD ve Avrupa'ya yönlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Deri konfeksiyon sektörü ihracatını ABD ve Avrupa'ya yönlendiriyor

Deri konfeksiyon sektörü ihracatını ABD ve Avrupa\'ya yönlendiriyor

Rusya'ya yapılan ihracatta yaşanan düşüş nedeniyle deri konfeksiyon sektörü, bu yılın ilk 4 ayında ihracatının yüzde 60'ını ABD ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından düzenlenen Deri ve Kürk Fuarı, 20 ülkeden 1200 alıcının katılımıyla başladı. Sektör, ihracatta yaşanan düşüşü Rusya'nın Ukrayna ile savaşına ve küresel durgunluğa bağlıyor ve alternatif pazarlara yöneliyor.

17.05.2024 12:39
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Önceki yıllarda en fazla Rusya'ya ihracat yapan deri konfeksiyon sektörü, savaş nedeniyle bu yıl ilk 4 aydaki yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracatının yüzde 60'ını ABD ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Deri ve Kürk (Leather&Fur) Fuarı, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 20 ülkeden 1200 alıcının katılımıyla başladı.

TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, AA muhabirine, fuarın deri konfeksiyon ihracatına önemli katkı sağladığını söyledi.

Sektörün ilk 4 ayda yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Sarıgül, bu rakamın yüzde 50'sini Avrupa Birliği ülkelerinin, yüzde 10'unu ise ABD'nin oluşturduğunu vurguladı.

Geçen yıla göre ihracatta yüzde 28'lik düşüş yaşandığını ancak yılın ikinci yarısından itibaren biraz hareketlilik beklediklerini anlatan Sarıgül, "Geçen yıl deri konfeksiyonunda 226 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Bu yıl 2023 rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü yıla düşüşle başladık, 2023'ün rakamını yakalayabilirsek kendimizi başarılı sayacağız." dedi.

Sarıgül, ihracattaki düşüşü ana pazar Rusya'nın Ukrayna ile savaşına ve dünyadaki küresel durgunluğa bağladı. Küresel salgın döneminde sektörün ihracatta başarılı bir tabloyu yakaladığını ancak salgın sonrası düşüşün hakim olduğunu ifade eden Sarıgül, sektör olarak alternatif pazarlara yöneldiklerini kaydetti.

Antalya'da yılda 2 defa yerli firmalar ile yabancı alıcıları bir araya getirerek fuar düzenlediklerini hatırlatan Sarıgül, fuarın dışında ticari heyet ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktardı. Bunların da olumlu etkilerini görmeye başladıklarına işaret eden Sarıgül, "Sektör olarak şu anda en fazla ABD ve Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Rusya hala önemli pazarımız ama daha çok ihracatımız ABD ve Avrupa'ya dönüyor. Yeni hedef burası. Yönümüzü ABD ve Avrupa'ya doğru değiştirdik, Rusya'dan kaynaklanan açığı buradan kapatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Hedef pazarlara yönelik ciddi alım heyetleri düzenledik"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gözmen de ihracatı artırmak amacıyla dernek ile işbirliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.

Dünyada yaşanan durgunluğun sinyallerini geçen yıl almaya başladıklarını, bu açıdan hedef pazarlara yönelik ciddi alım heyetleri düzenlediklerini anlatan Gözmen, "Ürün satmak istediğimiz ülkelerde potansiyel alıcıları ülkemizde misafir ettik, üreticilerimizle bir araya getirerek pazarlama yaptık. Eğer bunları yapmasaydık dünyadaki küresel daralmayla daha fazla kayıplar yaşardık." ifadesini kullandı.

Gözmen, deri konfeksiyonunda ihracatın tamamının döviz olarak ülke ekonomisine katkı sağladığını, ithal ürün kullanılmadığını belirterek, ihracatçılar olarak hükümetten destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Deri konfeksiyon sektörü ihracatını ABD ve Avrupa'ya yönlendiriyor - Son Dakika

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