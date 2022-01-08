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Deri sektörünün ihracatı 2 milyar dolar hedefine yaklaşıyor - Son Dakika

Deri sektörünün ihracatı 2 milyar dolar hedefine yaklaşıyor

08.01.2022 10:58

Türk deri ve deri mamulleri sektörü ihracatı, 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 30 artışla 1 milyar 331 milyon dolardan 1 milyar 726 milyon dolara yükseldi.

Türk deri ve deri mamulleri sektörü ihracatı, 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 30 artışla 1 milyar 331 milyon dolardan 1 milyar 726 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, sektör ihracatında en büyük pay ayakkabının oldu.

Geçen yıl 818 milyon dolar olan ayakkabı ihracatı, yüzde 23'lük artışla 1 milyar 5 milyon dolara çıktı. Böylece ayakkabı dış satımında 1 milyar dolar bandı aşıldı. Ayakkabının ortalama ihracat birim fiyatı 9 dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün ihracatında deri ve postlar 269 milyon dolar ile ikinci, saraciye 243 milyon dolar ile üçüncü, deri konfeksiyon ise 207 milyon dolar ile dördüncü sırada yer aldı.

İhracatta ilk sıra Almanya'nın

Türk deri ve deri mamulleri, 2021 yılında en fazla Almanya'dan talep gördü. Almanya'ya yapılan dış satım, önceki yıla göre yüzde 21 artarak 111 milyon dolardan 133,7 milyon dolara çıktı. Rusya 133,1 milyon dolarla ikinci oldu. Üçüncü sıradaki İtalya'ya ihracat ise 98 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl Kazakistan'a yapılan ihracat yüzde 114'lük artışla dikkati çekti. Bu ülkeye yapılan dış satım 20 milyon dolardan 43 milyon dolara yükseldi.

Sektörün lokomotifi ayakkabı ihracatında da ilk sırada 16 milyon dolar ile Almanya yer aldı. Geçen yıl ihracatı yüzde 68 artan Hollanda, 7,6 milyon dolarla ikinciliği elde etti. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat da önceki yıla nispeten yüzde 81 arttı ve 7,4 milyon dolarla üçüncü oldu.

Kayıplar telafi edildi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Erkan Zandar, dış giyim üzerine üretim yaptıkları için Kovid-19 salgınının ilk zamanlarında çok kayıp verdiklerini, özellikle Avrupa bölgesi ve yakın coğrafyadan gelen taleplerle sektör genelinde bir artış sağladıklarını anlattı.

Sektörün 2 milyar dolar ihracat hedefine adım adım yaklaştığını bildiren Zandar, ayakkabı ihracatındaki artışla firmaların kayıplarını bertaraf ettiğini, gelecek hafta İtalya'da yapılacak sezonun ilk fuarının gelecekle ilgili fikir vereceğini aktardı.

Daha önce en çok dış satımın Rusya'ya yapılmasına rağmen Almanya'nın ilk defa ihracatta 1. sıraya çıktığını dile getiren Zandar, "Bu pozitif bir durum. Avrupa'nın bize nasıl yöneldiğini gösterir." dedi.

Katma değerli ürünlere yöneliş

Zandar, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışı yapacağı beklentisi nedeniyle küresel daralmanın söz konusu olduğunu, bu nedenle bu yıl 2021'deki gibi bir yükselişin gerçekleşmesini ummadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yüzde 5-10 arasındaki artış bizim için pozitif olacaktır. Çünkü değersel anlamda da artmaya başladık. Daha katma değerli ürünler satmaya başladık. Hammadde fiyatlarındaki artışlar bizi daha katma değerli ürünler yapmaya itiyor. Pazar anlamında ABD ve Afrika kıtasına yönelik daha çok aksiyonlar alacağız. Özellikle ayakkabıda Güney Afrika, Tanzanya, Kenya ile Kazakistan'da ciddi talep oluşuyor."

Ege'nin sektöre önemli katkı sağladığına değinen Zandar, İzmir'in deri mamulleri üretiminde İstanbul'dan sonra ikinci, ayakkabı üretiminde de üçüncü sırada olduğunu ifade ederek, "Ege'den yapılan deri ve deri mamulleri ihracatı yüzde 32'lik artışla 170 milyon dolar oldu. Ege'nin toplam ayakkabı ihracatındaki payı 87 milyon dolar oldu. Bölgemizden yapılan ihracatın ortalama birim fiyatı ise 16 dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Deri sektörünün ihracatı 2 milyar dolar hedefine yaklaşıyor
Deri sektörünün ihracatı 2 milyar dolar hedefine yaklaşıyor
Deri sektörünün ihracatı 2 milyar dolar hedefine yaklaşıyor

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Almanya, İhracat, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deri sektörünün ihracatı 2 milyar dolar hedefine yaklaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Deri sektörünün ihracatı 2 milyar dolar hedefine yaklaşıyor - Son Dakika
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