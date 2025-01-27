Derik’te Zeytin Tesisi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Derik’te Zeytin Tesisi Desteği

Derik’te Zeytin Tesisi Desteği

DİKA ve Derik Kaymakamlığı, zeytin işleme ve sabun tesisi için 5.7 milyon lira destek sağladı.

27.01.2025 15:08
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Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Derik Kaymakamlığı arasında, Derik ilçesinde zeytin işleme ve sabun üretme tesisi kurulması için 5 milyon 695 bin lira tutarında destek protokolü imzalandı. Proje, zeytin üreticisi ailelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Derik, tarihi olarak 'zeytinin anavatanı' olarak biliniyor ve ilçede yaklaşık 20 bin dekar alanda, 500'ün üzerinde çiftçi zeytin üretimi yapıyor. Son yıllarda zeytin üreticilerine yönelik fidan desteklerinin artmasıyla bu sayı daha da yükseldi. Derik zeytini, geleneksel yöntemlerle ilaç ve gübre kullanılmadan yetiştirildiğinden kendine has bir aroma ve kaliteye sahip. Bu özellik, Dicle Kalkınma Ajansı ve Derik Kaymakamlığı'nın desteğiyle uluslararası arenada da tescillenmiş durumda.

Proje ile birlikte, Derik'te zeytin işleme, paketleme ve sabun üretim tesislerinin kurulması hedefleniyor. Bu tesisler, zeytinin daha yüksek katma değerle işlenmesini sağlayacak ve ilçedeki tarım sektörünün gelişimine önemli katkılar sunacak. Ayrıca, bu gelişmelerin, ilçenin ekonomisine ciddi bir ivme kazandırması bekleniyor.

Derik zeytininin uluslararası pazarda daha fazla değer kazanabilmesi için çözülmesi gereken bazı sorunlar bulunuyor. İlçede mevcut durumda, salamura tesisi eksikliği nedeniyle iri kalibreli zeytinler, düşük fiyatlarla dış pazara satılmakta ve bu durum, Derik'e özgü zeytin türlerinin yok olmasına yol açmaktadır. Ayrıca, zeytinler geleneksel olarak el kırması yöntemiyle işlenmekte, bu da yüksek maliyetler ve zaman kaybına neden olmaktadır. İlçede hijyenik dolum ve paketleme tesislerinin olmayışı, zeytinlerin tazeliğini koruyamamasına ve markalaşmanın önünde engel teşkil etmektedir.

Proje ile kurulacak olan tesisler, zeytinlerin daha verimli bir şekilde işlenmesini sağlayacak ve zeytinin farklı kullanımlarına imkan tanıyacak. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Tarım, Derik, Son Dakika

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