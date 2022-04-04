Destatis: Almanya'nın Çin'e İhracatı Şubat Ayında Yüzde 6,4 Arttı - Son Dakika
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Destatis: Almanya'nın Çin'e İhracatı Şubat Ayında Yüzde 6,4 Arttı

04.04.2022 21:19
Destatis: Almanya'nın Çin'e İhracatı Şubat Ayında Yüzde 6,4 Arttı

BERLİN, 4 Nisan (Xinhua) — Destatis'e göre, Şubat ayındaki 13,8 milyar euro değerindeki mal ithalatıyla birlikte, Çin Almanya'nın en büyük dış ticaret ortağı olmaya devam etti. Çin, Şubat ayındaki 13,8 milyar euro değerinde ithal mallar dahil olmak üzere, Almanya'nın en büyük dış ticaret ortağı olmaya devam etti. Destatis'e göre, Almanya'nın toplam ihracatı da önceki aya […]

Destatis: <a class='keyword-sd' href='/almanya/' title='Almanya'>Almanya</a>'nın Çin'e İhracatı Şubat Ayında Yüzde 6,4 Arttı

BERLİN, 4 Nisan (Xinhua) — Destatis'e göre, Şubat ayındaki 13,8 milyar euro değerindeki mal ithalatıyla birlikte, Çin Almanya'nın en büyük dış ticaret ortağı olmaya devam etti. Çin, Şubat ayındaki 13,8 milyar euro değerinde ithal mallar dahil olmak üzere, Almanya'nın en büyük dış ticaret ortağı olmaya devam etti. Destatis'e göre, Almanya'nın toplam ihracatı da önceki aya göre yüzde 6,4 artışla 124,7 milyar euroya yükseldi. İthalat ise yüzde 4,5 artarak 113,1 milyar euroya ulaştı. ABD, Almanya'nın en büyük müşterisi olmaya devam etti. Destatis'e göre, ABD'ye Şubat ayında 11,2 milyar euro değerinde mal ihraç edildi. Rakam, Ocak ayındaki ithalata göre biraz artış gösterdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) diğer ülkelerinden yapılan ithalatsa, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 artarak 67,8 milyar euroya ulaştı. Destatis'e göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar başlamadan önce de, Almanya'nın Rusya ile olan dış ticareti azalmaya başlamış; bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 6,3, ithalatsa yüzde 7,3 oranında düşmüştü. Almanya Toptan Ticaret ve Hizmetler Birliği Başkanı Dirk Jandura, çatışmaların, Almanya'nın dış ticareti üzerinde "büyük bir etki" yaratacağı konusunda uyararak, "Çatışmaların orta ve uzun vadeli etkileri şu ana kadar pek öngörülebilir olmadı" dedi. (1 euro = 1,10 ABD doları)

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Çin Halk Cumhuriyeti, 4 Nisan, Ticaret, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Destatis: Almanya'nın Çin'e İhracatı Şubat Ayında Yüzde 6,4 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Destatis: Almanya'nın Çin'e İhracatı Şubat Ayında Yüzde 6,4 Arttı - Son Dakika
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